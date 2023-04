Veres András püspök nyitotta meg Borza Teréz Húsvét titka című állandó kiállítását Győrben

Borza Teréz alkotásai nem ismeretlenek a Győri Egyházmegyében. A Ferenczy Noémi-díjas alkotóművész készítette 1990-ben Boldog Apor Vilmos püspök szarkofágjának porcelán örökmécsesét; 2020-ban talált otthonra Szent Margit fohásza Magyarországért című kompozíciója a győri Püspökvár kertjében.

A most megnyitott állandó kiállításon pedig tizenhárom munkája tekinthető meg a Püspökvár-Toronykilátó első emeletén. Az 1991 óta készült tizenhárom művet az alkotó a Győri Egyházmegyének adományozta.

Az április 11-én tartott kiállításmegnyitón Cseh Sándor, a Szent László Látogatóközpont vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta: e kiállítással Borza Teréz művésznő hálája fogalmazódik meg a húsvét kegyelmeiért, mindezt az üveg, porcelán, fa és a fény segítségével kifejezve. Húsvét titka tükröződik művein keresztül egy olyan helyen, amely néhányszor tíz méterre van Apor Vilmos püspök vértanúságának helyszínétől.

A kiállításmegnyitón a Magyar Művészeti Akadémia tagjai, valamint győri művészek is részt vettek.

Veres András püspök nyitotta meg az egyedülálló installációban felépített tárlatot.

A művek együtt kiállítva a megváltás üzenetét, annak teljességét tárják elénk, amelyben elmerülni egy olyan titok felfedezéséhez vezet, amit minden embernek meg kell ismernie: hogy mindannyian Isten teremtményei vagyunk, szeretett gyermekei, és csak rajtunk múlik, hogy ezt a szeretetet szeretettel viszonozzuk-e – emelte ki megnyitóbeszédében a főpásztor.

Érdemes az alkotásokat nemcsak egyben szemlélni, de egyenként is megállni előttük, hiszen mindegyik külön meditációra hív. Borza Teréz művei által egy istenélményt akar átadni, a transzcendensből szeretne megjeleníteni valamit, amit külön segít az ő lelki világa, hiszen olyan idézeteket talált az egyes tárgyakhoz, amelyek segítik az embert abban, hogy a titkot sejtésként érezhesse meg – fogalmazott a győri megyéspüspök.

A kiállításmegnyitón az alkotó köszöntetét fejezte ki a Győri Egyházmegyének a befogadásért.

Borza Teréz elmondta: művészetének középpontjában, mivel áttetsző porcelánokat készít, minden a Szentlélekkel és Istennel kapcsolatos.

Ő adja meg azt az isteni fényt, amely által művei láthatók, úgy lebegnek, mint a Szentlélek „sugallata”.

A keresztény művész feladata nem más, mint a Biblia szavait megjeleníteni saját eszközeivel és anyagait használva

– hangsúlyozta II. János Pál szavai nyomán a szobrászművész. A tárlat témájáról elmondta: a húsvét egy olyan kimeríthetetlen témakör, amely idővel minden keresztény művészt megihlet.

Az alkotóművész Szent II. János Pál pápa imájával zárta szavait: „Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem és amit elmulasztottam. (...) adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat, és adj alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jókedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét (...) Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet.”

A Magyar Művészeti Akadémia nevében Richly Gábor főtitkár köszöntötte a kiállító művészt, aki az MMA köztestületi tagja is. Kiemelte: a művészet és a transzcendencia szembetűnően és magától értetődően kapcsolódik össze Borza Teréz életművében szakrális ihletettségű alkotásaiban.

A megnyitón elhangzott az Üdvözlégy, fényes nap, tiszletere méltó, valamint az Ó ifjak, lányok, gyermekek 15. századi népének, Bognár Krisztina énekművész előadásában; Reviczky Gyula Feltámadás című versét Grafl Ákos papnövendék olvasta fel.

A kiállítás támogatója az Agrárminisztérium Hungaricum Bizottsága.

