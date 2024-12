Veres András püspök szenteste: A Gyermek ma is testté lett csoda

A főpásztor ünnepi szentbeszédének gondolatsorát Füle Lajos Karácsonyi üzenet című versére fűzte fel:

Üzenem mindenkinek, hogy a Csillag

fényéből mit sem kopott,

értelme lett csak megszokott.

Üzenem mindenkinek, hogy a Gyermek

ma is a testté lett csoda,

Isten jósága, mosolya.

Üzenem mindenkinek, hogy a pásztor,

király egyformán kedves ott,

s Előtte boldog lesz legott.

Üzenem mindenkinek, hogy a bölcsek

serege most is útra kel,

elég nekik a régi jel.

Üzenem mindenkinek, hogy a szívem

ma is repesve fut Felé,

ma is azé a Gyermeké.

A betlehemi csillag ma is ragyog, ma is ugyanazt üzeni, hirdeti, mint akkor, kétezer évvel ezelőtt: megszületett a Megváltó – kezdte szentbeszédét Veres András győri megyéspüspök. – Az üzenet örök, mert az egész emberiségnek szól. Nemcsak azon kor embereinek, nemcsak a választott népnek, hanem minden embernek, az egész emberiségnek. Akkor is, ha sokak számára megszokott lett ez az üzenet.

Ma is hirdetjük minden embernek: Isten velünk van.

Egészen biztosan állíthatjuk, minden kor emberében ott ég a vágy a csillag fényessége után, hiszen minden ember szeretne szabadulni a bennünket körülvevő sötétségből. Sajnos a bűn sok ember szívéből kioltotta a hitet, a reményt, a szeretetet. Ezért van háború, ezért van kétségbeesés, békétlenség és zűrzavar. Éppen ezért üzenjük mindenkinek, hogy „a csillag fényéből semmi sem kopott”, csak kövessük annak iránymutatását. Mert ma is az örök igazságot mutatja meg számunkra – hangsúlyozta a főpásztor.

Minden gyermek csoda, Isten ajándéka. A legnagyobb csoda, hogy maga Isten lesz emberré; ezt ünnepeljük ezen az éjszakán, ezen az ünnepen. Isten saját szeretetét akarta megmutatni felénk, emberek felé Egyszülött Fiában, az Istengyermekben, általa ajándékozva nekünk azt az Istengyermekséget, amelyre természetünkből fakadóan vágyakozunk. Mert

Isten teremtményeiként mindnyájan vágyunk a jóra, az igazra, a szépre. Ő nem kivételez, számára minden ember fontos és egyenlő.

„Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban” (Gal 3,28) – idézte Pál apostol szavait Veres András püspök.

Ez a templomi közösség is bizonyosság arra, hogy a bölcsek ma is útra kelnek, mert köszönteni akarják az Istengyermeket. A keresztényeket ért támadások ellenére még mindig vannak, akik bölcsek maradnak, s elindulnak a jászolhoz. Mert tudják, hogy a csillag ragyogását az ember bűne nem tudja elhomályosítani, hiszen fénye nem az embertől való. A bölcsek, akiket semmiféle más csillag nem tud elkápráztatni, elmennek a jászolhoz köszönteni az Istengyermeket. A bölcset senki és semmi el nem tántoríthatja, mert Isten szereteténél semmi sincs számára fontosabb.

A bölcs felismerte a Messiás által hozott ajándékokat, amelyekre mindig is vágyott, s mást nem is akart: a hit világosságát, a szeretet örömét, a bűntől való szabadulást és a lelki békét.

Ezeket kívánom én is minden ünneplő testvéremnek. Küldetésünk van, vigyük magunkkal az idézett vers üzenetét, hogy mások is részesülhessenek abban a felismerésben, amelyben nekünk is részünk lehetett – buzdította az ünneplőket Veres András püspök.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír