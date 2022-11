Vesperással és lampionos felvonulással vette kezdetét Szent Márton ünnepe Szombathelyen

Szentbeszédében Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek felidézte Szent Márton életének legfontosabb eseményeit kiemelve: Márton a tettek embere volt, aki azonnal cselekedett, amikor látta, hogy erre szükség van. Bár Márton nem ismerte úgy a Bibliát, mint Szent Jeromos, de Krisztust, a Biblia „főszereplőjét” nagyon jól ismerte. Nem volt olyan kitűnő szónok, mint Szent Ágoston, de a szavának ereje volt. Nem volt annyira művelt, mint Szent Ambrus, de bölcs volt és találékony. Nem tudott úgy vitázni, mint Szent Atanáz, de sokakat megtérített.

A vesperás ITT visszanézhető.

Az esti imádság után a szombathelyiek égő lámpásokkal, mécsesekkel a kezükben, énekelve vonultak Szent Márton szobrához. Itt ünnepi beszédében Székely János megyéspüspök kiemelte: Márton életében Isten erejét, szépségét, jóságát ünnepeljük, amely egy emberi életből a lehető legjobbat hozza ki.

A kereszténység segített Európának kiemelkedni a bűn és a tévedés homályából, és eljutni a hit, a remény, a szeretet ragyogásába. Európát olyan emberek hozták létre, mint Szent Márton. És jövője is csak akkor lesz, amíg az éltető forrással, Krisztussal kapcsolatban marad.

Mit üzenne ma Szent Márton a szülővárosa lakóinak? – tette fel a kérdést a megyéspüspök, majd válaszként megfogalmazta: Ismerjétek meg a jótett örömét, a szeretet boldogságát. Nyissátok ki a lelketeket az ég, az Isten felé.

Legyetek a béke emberei. Ne fegyverekkel, hanem egy igazságosabb világ felépítésével építsétek a szeretet országát. Előbb a lelkünkben, a családunkban és aztán a világban.

Szent Márton élete ma is ragyog, mert tükrözi Isten szeretetét, ragyogását – mutatott rá a püspök. Erősítsük meg a hitünket abban, hogy a világ ma is Isten tenyerén van, szeretete megmarad örökre és azok is, akik ennek a szeretetnek a fényében éltek és élnek.

Székely János megyéspüspök beszédét ITT meghallgathatják.

Ezt követően Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere mondott beszédet, ami ITT visszahallgatható.

A beszédeket követően egyházi, állami, önkormányzati és civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorúkat és mécseseket Szent Márton szobránál.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



