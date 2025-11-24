Vessük bizalmunkat egyénként és népként is Jézusba – Gyertyás körmenet a Budai Várban

Idén van a 100. évfordulója annak, hogy XI. Piusz pápa Quas primas kezdetű enciklikájában meghirdette Krisztus Király ünnepét – kifejezésre juttatva, hogy a társadalmi és az országok közötti béke és igazságosság csak akkor állhat helyre, ha a nemzetek Krisztust ismerik el legfőbb uruknak. „Mindaddig nem ragyoghat föl a népek közt a tartós béke biztos reménye, amíg az egyének és az államok az Üdvözítő uralmát elvetik és elutasítják.”

A pápai körlevél egyik fő üzenete, hogy Krisztus királysága a szívekben kezdődik. A hívőknek személyesen kell visszatérniük Krisztus tanításához, hogy a társadalom is megújulhasson. Éppen ezért

Krisztus Király ünnepe arra szolgál, hogy évente emlékeztesse a hívőket Krisztus végső győzelmére, és megerősítse őket abban, hogy életük minden területén Krisztust kövessék.

Napjainkban nem nehéz az enciklika mondanivalója és a világ helyzete között összefüggést találni. Nekünk, katolikus keresztényeknek egyszerű és magától értetődő megoldást ajánl az Egyház: Krisztust, a királyt, aki nemcsak az egyének, közösségek fölötti uralmával hoz nekünk békét, hanem ha uralkodik a szívekben, akkor véget vet az országok, népek közötti háborúskodásoknak is, hiszen Jézus Krisztus hozza el az igazi békét.

Mohos Gábor az imádságos körmenetre összegyűlteknek elmondta: vessük bizalmunkat Mária anyai oltalmába, és újítsuk meg elkötelezettségünket, hogy iránymutatása alapján kövessük Jézust. Legyünk Krisztus hűséges tanítványai. Ez az, amit mindannyian megtehetünk, és ez „nem kevés”. Így biztosak lehetünk abban, hogy a Mennyei Atya gyermekeinek ismer bennünket, és a Szűzanya oltalma alatt éljük életünket.

Kérjük bátran Istentől, hogy vegye el a szívünkből a megalapozatlan aggodalmat, csak attól féljünk, hogy letérünk az istenkeresés útjáról.

Így vessük bizalmunkat egyénként és népként is Jézusba, kérjük Szűz Mária, a magyar boldogok és szentek közbenjárását és angyalainak vezetését, kérjük áldását életünkre és magyar hazánkra.

Az idei körmenet a harmadik imaalkalom volt a békéért ezen a helyszínen – ezúttal is a Szent István-szobortól indult, és ugyanoda ért vissza. A körmenet végén a két püspök megáldotta a várost és az országot.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Gyarmati Krisztián/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Kuzmányi István/Magyar Kurír