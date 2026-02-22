XIV. Leó: Hagyják abba a bombázásokat Ukrajnában, nem lehet tovább halogatni a békét!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után (Tőzsér Endre SP fordítása):

„Már négy év telt el az Ukrajna elleni háború kezdete óta. Szívemben ismét afelé a drámai helyzet felé fordulok, amely mindenki szeme előtt áll: hány áldozat, hány tönkretett élet, hány szétszakított család, mennyi pusztítás, mennyi kimondhatatlan szenvedés! Minden háború az egész emberi családon ejtett seb: halált, rombolást, nemzedékeket sújtó fájdalmat hagy maga után.

Nem lehet tovább halogatni a békét: sürgető követelmény, melynek helyet kell találnia a szívekben, és felelős döntésekben kell konkrét formát öltenie. Ezért ismét nyomatékos felhívást teszek közzé: tegyék le a fegyvert, hagyják abba a bombázásokat, késedelem nélkül állapodjanak meg a tűzszünetben, és elszántabban törekedjenek a párbeszédre, mely utat nyit a békének!

Kérek mindenkit, hogy imádkozzon a meggyötört ukrán népért és mindazokért, akik e háború vagy bármely más fegyveres konfliktus miatt szenvednek, hogy beragyogja napjainkat a béke oly régóta várt ajándéka.”

Ismételt felhívások a békére

A mai felhívás – két nappal az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió negyedik évfordulója előtt – tovább élteti a reményt. Így van ez a háború kezdete óta, amikor Ferenc pápa könyörgései visszhangoztak, a meggyötört ukrán népért. Ez a kifejezés mára sokak számára ismerőssé vált. Ezeket a szándékokat XIV. Leó már megválasztása utáni napon megerősítette, amikor értelmetlennek nevezte ezt a háborút, hangsúlyozva egy valódi, igazságos és tartós béke mielőbbi elérésének sürgető szükségességét. A foglyok szabadon bocsátása és a gyermekek családjukhoz való visszatérése visszatérő eleme a pápa imádságainak.

Jelenleg a tél kemény hidege, ami súlyosbítja a bombázások okozta károkat, különösen aggasztja a pápát. „Hallgassanak el a fegyverek, és az érintett felek – a nemzetközi közösség támogatásával – bátorságra leljenek az őszinte, közvetlen és tiszteletteljes párbeszédhez” – kérte karácsonyi Urbi et Orbi üzenetében.

A háború áldozatai mellett áll

Az elődje által megkezdett szolidaritási akciók nyomdokain haladva Leó pápa több alkalommal is küldött segélyt az országba a Pápai Alamizsnahivatalon keresztül. Telefonon beszélt Putyin orosz elnökkel, fogadott a háború áldozatait segítő szervezeteket, a fronton harcoló ukrán katonák édesanyjait és feleségeit, valamint olyan gyermekeket és fiatalokat, akiket megfosztottak a lehetőségeiktől, vagy akik befogadásra találtak.

Találkozott ukrán zarándokokkal is, akik körében méltatta országuk földjének hitét, melyet „számos szent tanúságtétele tett termékennyé” és „sok vértanú vére öntözött”.

A decemberi találkozáson megerősítette Zelenszkij ukrán elnöknek a Szentszék készségét a tárgyalások befogadására. Felvetette egy kijevi utazás lehetőségét is, óvatos realizmussal.

Az egyre inkább hibrid jellegű, a civilekben és az infrastruktúrában jelentős károkat okozó konfliktus eszkalációjával szemben, első nemzetközi útjáról hazatérve hangsúlyozta Európa és Olaszország szerepvállalásának fontosságát.

Forrás: Vatican News

