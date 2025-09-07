Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáról is szólt XIV. Leó pápa az Úrangyala imádságkor

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédének fordítását közöljük.



Kedves testvéreim!

Mielőtt befejeznénk ezt a szentmisét – melyet oly régóta vártunk! –, szeretnélek üdvözölni mindnyájatokat, és szeretnék köszönetet mondani mindnyájatoknak, akik ilyen nagy számban eljöttetek, hogy együtt ünnepeljük a két új szentet. Szeretettel köszöntöm a püspököket és a papokat is. Megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm a hivatalos küldöttségeket és a tiszteletre méltó hatóságokat.

Ebben a légkörben jó felidéznünk, hogy tegnap az Egyház két új boldoggal is gazdagodott. Tallinnban, Észtország fővárosában boldoggá avatták Edoardo Profittlich jezsuita érseket, akit 1942-ben öltek meg a szovjet rezsim egyházellenes üldözése során. Veszprémben, Magyarországon pedig boldoggá avatták Bódi Mária Magdolnát, egy fiatal világi nőt, akit azért öltek meg 1945-ben, mert ellenállt az őt megerőszakolni akaró katonáknak.

Dicsérjük az Urat ezért a két vértanúért, az evangélium szépségének bátor tanúságtevőiért!

A szentek és Szűz Mária közbenjárására bízzuk szüntelen imádságunkat a békéért, különösen a Szentföldön és Ukrajnában, valamint a háború vérével áztatott minden más földön.

A népek vezetőinek ismételten mondom: hallgassatok a lelkiismeret hangjára! A fegyverekkel elért látszólagos győzelmek, melyek halált és pusztítást okoznak, valójában vereségek, és sosem hoznak békét és biztonságot!

Isten nem háborút akar, ő békét akar, és támogatja azokat, akik arra törekszenek, hogy kilépjenek a gyűlölet spiráljából és a párbeszéd útján járjanak.



Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media



Magyar Kurír