XIV. Leó pápa Castel Gandolfóba érkezésekor köszöntötte az egybegyűlt híveket

A Castel Gandolfó-i Apostoli Palota erkélyére kifüggesztett transzparens jelezte a Szentatya érkezését a Piazza della Libertà téren összegyűlt híveknek.

A szombati lampedusai lelkipásztori látogatása és a július 5-i, a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel elmondott Úrangyala után XIV. Leó délután az olaszországi Lazio régióban található településre, a pápák nyári rezidenciájára utazott. Leó pápa július 27-ig, hétfőig itt tölti nyári pihenését – amint azt a Pápai Ház Prefektúrájának közleménye is ismertette.

Az Apostoli Palota erkélyéről a Szentatya néhány szóval köszöntötte a helyi közösséget.

„Jó estét, jó estét, Castel Gandolfo! – mondta Leó pápa. – Köszönöm. Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és a következő heteket egy kis pihenéssel, imával, olvasással és remélhetőleg egy kis sporttal tölthetem itt, Castel Gandolfóban. A találkozás mindig fontos pillanat; örülök, hogy mindannyian itt vagytok. Köszönöm a fogadtatást, és köszönöm, hogy testvérek vagytok.”

Miközben a hívek „Üdvözlünk!” kiáltással és tapssal fogadták, a Szentatya megáldotta őket. A vasárnapi Úrangyala imádságon, és talán „néhány más alkalommal” is találkoznak majd – fogalmazott XIV. Leó. Hozzátette: „Biztosíthatlak titeket, hogy mindig imádkozom értetek, de különösen az elkövetkező hetekben... Isten kísérjen mindig benneteket!”

Leó pápa köszöntötte a Castel Gandolfó-i Villanovai Szent Tamás-templom plébánosát és közösségét is, ahol 2025. július 13-án szentmisét mutatott be.

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A pápa nyári pihenése alatt minden általános, valamint a magán- és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások Rómában, a Szent Péter téren augusztus 5-én, szerdán folytatódnak.

A júliusi vasárnapokon délben a Szentatya a Castel Gandolfó-i Apostoli Palota előtti Piazza della Libertà téren mondja el az Úrangyala imádságot a hívekkel.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír