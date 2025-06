XIV. Leó pápa fogadta Javier Milei argentin elnököt

XIV. Leó pápa szombat délelőtt a Vatikánban fogadta Javier Gerardo Milei argentin elnököt. A Szentszék Sajtóirodája által kiadott közlemény szerint Milei elnök ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit Mirosław Stanisław Wachowski prelátus, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárának helyettese kísért el.

A közlemény szerint az Államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyes légkörűek voltak, és a felek „kölcsönös elismerésüket fejezték ki a Szentszék és az Argentin Köztársaság közötti jó kétoldalú kapcsolatokért”, valamint „kifejezték szándékukat ezek további erősítésére”. „A figyelem ezután a közös érdeklődésre számot tartó ügyekre irányult – olvasható a szentszéki közleményben –, mint például a társadalmi-gazdasági fejlődés, a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi kohézió iránti elkötelezettség.” „Végül néhány regionális és nemzetközi társadalmi-politikai jellegű témát vitattak meg, különös figyelmet fordítva a folyamatban lévő konfliktusokra. A felek kiemelték a béke támogatására irányuló erőfeszítések sürgősségét – zárul a szentszéki közlemény.

Javier Mileit, az 54 éves Buenos Aires-i születésű politikust 2023. december 10-én iktatták be elnöki hivatalába. Ferenc pápa több alkalommal is találkozott az argentin államfővel, többek között hivatalos audiencián, azt követően, hogy a pápa szentté avatta María Antonia de San José de Paz y Figueroát, akit világszerte Mama Antula néven ismernek, ezzel ő lett az első argentin szent. Milei elnök részt vett Ferenc pápa temetésén és XIV. Leó pápa beiktatási szentmiséjén is.

Forrás: Vatikáni Rádió

