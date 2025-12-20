XIV. Leó pápa katekézise: Jézus újra meg akar születni, testet és hangot adhatunk neki

Katekézisének témája: Remélni annyi, mint életet adni. Mária, a mi reménységünk.

Beszédében hangsúlyozta, hogy Istenhez hasonlóan mi is életadók lehetünk, reményben kell élnünk, mert a remény életadó isteni erő. A kihallgatás a Miatyánk elimádkozásával és apostoli áldással zárult.

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes katekézisét közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Isten hozott benneteket!

Amikor a karácsony küszöbén állunk, kimondhatjuk: az Úr közel van! Jézus nélkül ez a kijelentés – az Úr közel van – fenyegetésként is hangozhatna. Jézusban azonban azt fedezzük fel, amint azt a próféták már megsejtették, hogy Isten irgalommal teli anyaméh.

A Gyermek Jézusban az tárul fel előttünk, hogy Istennek irgalmas a méhe, amely által szüntelenül életet ad. Őbenne nem fenyegetés, hanem megbocsátás van.

Kedves Testvéreim, a mai alkalom az utolsó a szombati jubileumi kihallgatások sorában, amelyeket januárban Ferenc pápa kezdett el. A jubileum a végéhez közeledik, de nem ér véget a remény, amelyet ez a szentév ajándékozott nekünk: a remény zarándokai maradunk! Szent Páltól azt hallottuk: „Reményben nyertünk üdvösséget” (Róm 8,24). Remény nélkül halottak vagyunk; reménnyel telve azonban életet nyerünk. A remény életre keltő erő. A remény ugyanis teologális, isteni erény, vagyis Isten ereje, és mint ilyen, életet ad, nem öl, hanem életre hív és újjászületést ad. Igazi erő!

Az nem erő, ami fenyeget és megöl: az erőszakosság, az agresszív félelem, az semmi jót nem szülő rossz. Isten ereje életre hív!

Ezért szeretném most, a katekézisek végén azt mondani nektek: remélni annyi, mint életet adni.

Szent Pál olyasmit ír a római keresztényeknek, ami gondolkodtat bennünket: „Tudjuk, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajúdik mindmáig” (Róm 8,22). Nagyon erőteljes kép. Segít meghallanunk és imádságunkba bevinnünk a föld kiáltását és a szegények kiáltását. Az egész teremtés „együtt” kiált. Sok nagyhatalmú azonban nem hallja meg ezt a kiáltást: a föld javai kevesek, igen kevesek kezében vannak, egyre inkább – igazságtalanul – olyanok kezébe kerülnek, akik nemigen akarják meghallani a föld és a szegények sóhajtozását. Isten a teremtett világ javait mindenkinek szánta, hogy mindenki részesedhessen belőlük.

A mi feladatunk az, hogy életet adjunk, ne pedig kifosszunk. Viszont a hit szemével nézve a föld és a szegények fájdalma vajúdás, vagyis szülési fájdalom. Isten mindig életet ad, Isten ma is teremt, mi pedig – reményben – vele együtt adhatunk életet.

A történelem Istennek és a benne remélőknek a kezében van. Nemcsak olyan emberek vannak, akik rabolnak, hanem – mindenekelőtt – olyanok, akik életet adnak.

Testvéreim, ha a keresztény imádság ilyen mélyen máriás jellegű, az azért van, mert a Názáreti Máriában olyasvalakit látunk, aki közülünk való, és aki életet ad. Isten termékennyé tette őt. Isten Mária vonásaival sietett segítségünkre, miként minden gyermek hasonlít az anyjára. Mária Isten anyja és a mi anyánk. „Spes nostra”, vagyis ’reménységünk’ – mondjuk a Salve Reginában. Hasonlít a Fiúra, és a Fiú hasonlít rá. És mi is hasonlítunk erre az anyára, aki arcot, testet és hangot adott Isten Igéjének. Hasonlítunk rá, hogy itt a földön életet adhassunk Isten Igéjének, és a hallott kiáltást születéssé változtassuk. Jézus újra meg akar születni: testet és hangot adhatunk neki. A teremtés erre a születésre vár.

Remélni annyi, mint életet adni. Remélni annyi, mint meglátni, hogy ez a világ Isten világává lesz: olyan világ, ahol Isten, az emberek és valamennyi teremtmény újra együtt járnak-kelnek, a város-kertben, az új Jeruzsálemben.

Mária, a mi reménységünk kísérje mindig hitben és reményben járt zarándokutunkat!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

