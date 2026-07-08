XIV. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta a CCEE elnökségét és a bizottságok elnökeit

A találkozó során beszámoltak a Szentatyának a CCEE által a közelmúltban végzett tevékenységekről, a bizottságoknak és azok szekcióinak kezdeményezéseiről, valamint a következő hónapokra tervezett főbb találkozókról – különös tekintettel a püspöki konferenciák elnökeinek közgyűlésére, amelyet október 27. és 30. között rendeznek meg Salzburgban.

Az audiencia során több témát is érintettek: az evangelizációt, a missziós lelkületet és a szinodalitást a jelenlegi európai kontextusban, valamint a Magnifica humanitas enciklika fogadtatását, különös figyelmet fordítva a fiatalok meghatározó szerepére, valamint a hivatásokra és a papképzésre Európában.

A Szentatya nagy figyelemmel hallgatta meg az elhangzottakat, megosztotta gondolatait és iránymutatásait, valamint arra bátorította a CCEE-t, hogy folytassa küldetését: az európai püspöki konferenciák közötti közösség (kommunió) előmozdítását és a válaszadást azokra a pasztorális kihívásokra, amelyekkel az Egyháznak a kontinensen szembe kell néznie.

A kihallgatáson részt vett a CCEE elnöke, Gintaras Grušas vilniusi érsek; az alelnökök: Német László bíboros, belgrádi érsek és Jean-Claude Hollerich bíboros, luxemburgi érsek; valamint Zbignevs Stankevics érsek, az Evangelizációs és Kulturális Bizottság elnöke; Bohdan Dziurah püspök, a Szociális Pasztorációs Bizottság elnöke; Leo Cushley érsek, a Család- és Életvédelmi Bizottság elnöke; valamint Claudio Giuliodori püspök, az Ifjúsági Bizottság elnöke. Jelen volt továbbá a CCEE főtitkára, Antonio Ammirati, valamint a főtitkárhelyettes, Charbel Bteich.

Forrás: CCEE

Fotó: Vatican Media

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír