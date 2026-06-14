XIV. Leó pápa vasárnap délben: Jézus tekintete átalakítja a valóságot

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédét közreadjuk.

Kedves testvéreim, szép vasárnapot kívánok!

A mai evangélium (Mt 9,36–10,8) nagy ajándékot ad nekünk, mert minden hallgatóját bevonja Jézus tekintetébe: olyan elbeszélést hallunk, amely tanúságot tesz Jézus figyelmes tekintetéről, és arról is beszél, mit néz az Úr. Azt olvassuk ugyanis, hogy Krisztus „meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak” (vö. Mt 9,36). Isten Fia, aki testvérünkké lett, nézi az embereket, nézi az emberiséget: látja az elnyomást, amely összetöri őket, és az erőszakot, amely erőtlenné teszi őket. Látja a háborúk okozta sebeket és a fogyasztói szemlélet ürességét. Látja a maszkokká torzult arcokat, a gonosz által szétszakított családokat és a hamis eszmények által rászedett fiatalokat.

Jézus lát és szeret. Szeret, és szenved értünk, velünk: együttérzése nemcsak testvéri közelséget fejez ki, hanem a megváltás szándékát is.

Ő ugyanis ismeri szívünket, és gondjaiba veszi: amikor nagyszámú emberrel találkozik, akik olyanok, mint a „pásztor nélküli juhok” (Mt 9,36), Krisztus jó pásztorként mindegyikükkel törődik, s az aratás Uraként munkásokat küld a világ szántóföldjére (vö. Mt 9,38). Mi a feladatuk?

Isten vigasztalását kell elvinniük a szenvedőknek: szeretetet vinni oda, ahol nyomorúság van, reményt oda, ahol csüggedés van, hitet oda, ahol bizalmatlanság uralkodik.

Az evangélium az első tizenkét „munkás” nevét is felsorolja: olyan tanítványok ők, akik apostolokká, vagyis misszionáriusokká és evangéliumhirdetőkké lettek. Közöttük van az elsőként említett Simon, akit Péternek neveznek, és az utolsóként említett Iskarióti Júdás is, hogy emlékeztessen bennünket: lehet Jézust követni és elárulni is, de az evangélium mindenki számára élő és igaz szó marad. A századokon átívelő örömhír ugyanaz marad, mindig fiatal, friss és felszabadító: „Közel van a mennyek országa” (Mt 10,7)! Igen, közel van, mert Jézus Krisztusban Isten közel jön minden férfihoz és nőhöz, minden néphez és nemzethez.

Amikor hirdetik és megélik ezt az evangéliumot, a rossz összeomlik, mint a véget érő betegség (vö. Mt 10,8), mint az éjszaka, amely átadja helyét a hajnalnak, mint a halál, melyet legyőzött a Feltámadott.

Így alakítja át Jézus tekintete a valóságot: szeretettel teli kezdeményezése új népet hív életre, az egyházat, mely arra kapott meghívást, hogy folytassa az apostolok küldetését: „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,8). Igen, Jézus ajándéka teljesen ingyenes, mert értéke minden mértéket felülmúl: lehetetlen kiérdemelni vagy „megvásárolni”. Ez a kegyelem Isten irgalmának a gyönyörű neve. Ez az irgalom mindenkit elér, hogy magához vonjon bennünket. „Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába” (Mt 9,38)!

Kedves testvéreim, az evangelizálás feladata Isten ajándékából fakad, mely Krisztusban a világ számára megbocsátássá, a legkisebbek és legszegényebbek szolgálatává, valamint az igazságosságért az igazságosság melletti elkötelezett kiállássá válik.

Kérjük a kegyelemmel teljes Szűz Mária segítségét, hogy örömmel és bátran válaszoljunk arra a küldetésre, amelyre Jézus hív bennünket!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Mindenekelőtt szeretném kifejezni hálámat az Úrnak annak lehetővé tételéért, hogy apostoli útra menjek Spanyolországba. Köszönöm a spanyol népnek, hogy nagy lelkesedéssel és áhítattal fogadott. Különösen hálás vagyok Király Őfelségének. Szeretettel mondok köszönetet a püspököknek, valamennyi közösségnek, amelyet meglátogattam, és az egész spanyolországi egyháznak. Isten áldása legyen mindig Spanyolországon!

Szeretnék megemlékezni néhány új boldogról is: a morvaországi egyházmegyés papokról, Václav Drbola és Ján Bula atyákról, valamint Jan Świercről és nyolc társáról, lengyel szalézi papokról. Mindnyájukat vértanúként avatták boldoggá, mert totalitárius rendszerek üldözéseinek estek áldozatul Krisztushoz való hűségük miatt.

Rajtuk kívül tegnap a brazíliai Mato Grossóban boldoggá avatták Nazareno Lanciottit, római származású misszionárius papot, aki szintén vértanú volt, mert az evangélium nevében a legszegényebbeket védelmezte. E bátor tanúságtevők példája és közbenjárása támogassa a papok és az egész egyház küldetését!

Biztosítom közelségemről a Fülöp-szigetek lakosságát, melyet néhány nappal ezelőtt erős földrengés sújtott. Imádkozom az elhunytakért és hozzátartozóikért, a sérültekért és mindazokért, akik e csapás következtében szenvednek.

Most pedig köszöntelek mindnyájatokat, római hívők és különféle országokból érkezett zarándokok! Köszöntöm a Krisztus Tanítványai és a Katolikus Egyház közötti Párbeszéd Nemzetközi Bizottság tagjait. Adja Isten, hogy tanácskozásaitok segítsenek bennünket a közösségben való növekedésben! Köszöntöm az Amerikai Egyesült Államokból érkezett valamennyi zarándokot, különösen a New Jerseyből érkezett hívőket, valamint a floridai Miami Sacred Heart Carrollton Schooljának közösségét.

Köszöntöm a bergamói egyházmegyéhez tartozó Bolgare bérmálkozóit, a „Casa di Maria” közösséget – akiket Ferenc pápa „a Szeplőtlen Szűzanya fiataljainak” nevezett –, valamint a római Santa Maria delle Grazie-plébánia és Santa Francesca Cabrini-plébánia csoportját.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek!



Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír