XIV. Leó pápa vasárnap délben: Nem elég nem ölni: szeretni és tisztelni kell!

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédét közreadjuk.

Kedves testvéreim, szép vasárnapot kívánok!

Az evangéliumból ma is a hegyi beszéd egyik részletét halljuk (vö. Mt 5,17–37). Miután elmondta a boldogságokat, Jézus arra hív bennünket, hogy belépjünk Isten országának újdonságába, és hogy vezessen bennünket ezen az úton, feltárja a mózesi törvény parancsainak valódi jelentését:

ezek nem arra szolgálnak, hogy külső vallási szükségletet elégítsenek ki, s így Isten előtt igaznak érezzük magunkat, hanem arra, hogy szeretetkapcsolatra lépjünk Istennel és testvéreinkkel.

Ezért mondja Jézus, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, „hanem hogy beteljesítse” (vö. Mt 5,17).

A törvény beteljesítése éppen a szeretet, amely megvalósítja annak mély jelentését és végső célját. Ennek érdekében az írástudók és farizeusok igazságosságát „felülmúló igazságosságot” kell elsajátítanunk (vö. Mt 5,20),

olyan igazságosságot, amely nem korlátozódik a parancsok megtartására, hanem megnyit a szeretetre és elkötelez a szeretetben.

Jézus ugyanis a törvény néhány olyan parancsát veszi szemügyre, amelyek az élet konkrét helyzeteire vonatkoznak, s egy sajátos nyelvi fogalmazást alkalmaz – a szembeállítást –, hogy megmutassa a különbséget a formális vallásos igazságosság és Isten országának igazságossága között: egyfelől azt mondja: „Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták”, másfelől kijelenti: „Én viszont azt mondom nektek” (vö. Mt 5,21–37).

Ez a megfogalmazás nagyon fontos. Azt mondja nekünk, hogy a törvény úgy adatott Mózesnek és a próféták, mint út, amelyen elkezdhetjük megismerni Istent és az ő ránk és a történelemre vonatkozó tervét, vagy – Szent Pál kifejezésével élve – mint nevelőt, aki hozzá vezetett bennünket (vö. Gal 3,23–25). Most azonban ő maga jött közénk Jézus személyében, aki beteljesítette a törvényt, Isten gyermekeivé tett bennünket, és megadta a kegyelmet arra, hogy vele mint gyermekek, egymással pedig mint testvérek lépjünk kapcsolatba.

Testvéreim, Jézus arra tanít bennünket, hogy az igazi igazságosság a szeretet, és hogy a törvény minden egyes parancsában a szeretet követelményét kell felfedeznünk.

Nem elég ugyanis, ha fizikailag nem ölünk meg valakit, ha aztán szavainkkal megöljük vagy nem tiszteljük méltóságát (vö. Mt 5,21–22). Ugyanígy nem elegendő formálisan hűségesnek lenni hitvesünkhöz és nem elkövetni házasságtörést, ha kapcsolatunkból hiányzik a kölcsönös gyengédség, a meghallgatás, a tisztelet, az egymásról való gondoskodás és az együtt haladás egy közös tervben (vö. Mt 5,27–28.31–32).

Ezekhez a példákhoz, melyeket maga Jézus hoz fel, még sok másikat is hozzáfűzhetnénk. Az evangélium a következő értékes tanítást adja számunkra: nem elegendő a minimális igazságosság, hanem nagy szeretetre van szükség, amely Isten erejének köszönhetően lehetséges.

Hívjuk segítségül együtt a Boldogságos Szűz Máriát, aki a világnak ajándékozta Krisztust, aki beteljesíti a törvényt és végbeviszi az üdvösség tervét. A Szűzanya járjon közben értünk és segítsen bennünket, hogy belépjünk Isten országának logikájába és megéljük annak igazságosságát!

*

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Közel vagyok Madagaszkár népéhez, melyet rövid időn belül két ciklon is sújtott, áradásokat és földcsuszamlásokat okozva. Imádkozom az áldozatokért és családtagjaikért, valamint mindazokért, akik súlyos károkat szenvedtek.

A következő napokban lesz a holdújév, melyet Kelet-Ázsiában és a világ más részein emberek milliárdjai ünnepelnek. Ez az örömteli ünnep ösztönözzön arra, hogy intenzívebben éljük meg családi és baráti kapcsolatainkat; hozzon derűt otthonainkba és a társadalomba; legyen alkalom arra, hogy együtt tekintsünk a jövőbe, békét és jólétet teremtve minden nép számára! Az új év alkalmából jókívánságaimat küldöm mindenkinek, kifejezem szeretetemet, és mindnyájatokra az Úr áldását kérem.

Örömmel köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és zarándokok. Külön is köszöntöm a spanyolországi San Lorenzo de Cadice-plébánia híveit és a Marche tartományból érkezett zarándokokat.

Köszöntöm az angliai Sheffieldben működő All Saints Catholic School és a boltoni Thornleigh Salesian College diákjait és tanárait, a portugáliai Vila Pouca de Aguiar iskolájának, a sevillai Colegio Altasierra és a németországi Schillingfürst „Edith Stein” iskolájának növendékeit és pedagógusait.

Köszöntöm a Movimento Studenti Cattolici – FIDAE országos kongresszusának résztvevőit; az Almenno San Salvatore-i bérmálkozókat, valamint a lugói, rosarói, stallavenai és alcenagói fiatalokat; a Bassano del Grappa-i „San Giuseppe” iskola és a milánói „Sant’Ambrogio” szalézi intézet gyermekeit; a petosinói, a solbiatei és cagnói fiatalokat.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír