XIV. Leó pápa vasárnap délben: A sötét órákban a keresztség világosság

Beszédében hangsúlyozta, hogy „Isten nem távolról szemléli a világot, anélkül, hogy köze lenne életünkhöz, sebeinkhez és várakozásainkhoz”, hanem megtestesült Fiában „közénk jön, és egy meglepő, az egész emberiséget felölelő szeretettervbe von be bennünket”.

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédét közreadjuk.

Kedves testvéreim, szép vasárnapot kívánok!

Jézus megkeresztelkedésének mai ünnepe megnyitja az évközi időt: a liturgikus évnek ez az időszaka arra hív bennünket, hogy együtt kövessük az Urat, hallgassuk szavát, és utánozzuk felebarát iránti szeretetének gesztusait. Így erősítjük meg és újítjuk meg ugyanis keresztségünket, vagyis azt a szentséget, amely kereszténnyé tesz bennünket, megszabadít a bűntől, és az éltető Lélek erejével Isten gyermekeivé alakít bennünket.

A mai evangéliumban annak elbeszélését halljuk, miként születik meg ez a hatékony kegyelmi jel. Amikor Jézus megkeresztelkedik Jánosnál a Jordán folyóban, látja „Isten Lelkét galamb módjára magára szállni” (Mt 3,16). A megnyílt égből pedig az Atya hangja hallatszik: „Ez az én szeretett Fiam” (Mt 3,17). Tehát az egész Szentháromság megjelenik a történelemben: ahogyan a Fiú alászáll a Jordán vizébe, úgy száll le a Szentlélek is rá, és rajta keresztül nekünk adatik az üdvösség erejeként.

Kedves testvéreim,

Isten nem távolról szemléli a világot, anélkül, hogy köze lenne életünkhöz, sebeinkhez és várakozásainkhoz! A megtestesült Ige bölcsességével közénk jön, és egy meglepő, az egész emberiséget felölelő szeretettervbe von be bennünket.

Ezért kérdezi ámulattal Keresztelő János Jézustól: „Te jössz hozzám?” (Mt 3,14). Igen, szentségében az Úr megkeresztelkedik, mint minden bűnös, hogy feltárja Isten végtelen irgalmát. Az Egyszülött Fiú ugyanis, akiben testvérek vagyunk, azért jön, hogy szolgáljon, és nem azért, hogy uralkodjon, azért, hogy megmentsen, és nem azért, hogy elítéljen. Ő a megváltó Krisztus: magára veszi mindazt, ami a miénk – a bűnt is beleértve –, és nekünk adja azt, ami az övé, vagyis az új és örök élet kegyelmét.

A keresztség szentsége ezt az eseményt minden korban és minden helyen megvalósítja, bevezet bennünket az Egyházba, Isten népébe, mely mindenféle nemzetiségű és kultúrájú férfiból és nőből áll, akik újjászülettek Krisztus Lelkében. Ezért szenteljük ezt a napot annak, hogy megemlékezzünk a kapott nagy ajándékról, és elköteleződjünk amellett, hogy örömmel és következetesen tanúságot teszünk róla. Éppen ma kereszteltem meg néhány újszülöttet, akik új testvéreink lettek a hitben: milyen jó egyetlen családként ünnepelni Isten szeretetét, aki nevünkön szólít és megszabadít a gonosztól!

Az első szentség olyan szent jel, amely örökre elkísér bennünket.

A sötét órákban a keresztség világosság; az élet küzdelmeiben a keresztség kiengesztelődés; a halál órájában a keresztség a menny kapuja!

Forduljunk együtt a Boldogságos Szűz Máriához, és kérjük, hogy nap mint nap támogassa hitünket és az Egyház küldetését!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Amint már utaltam rá, ma délelőtt – a Jézus megkeresztelkedésének ünnepéhez kapcsolódó szokás szerint – megkereszteltem néhány újszülöttet, a Szentszék alkalmazottainak gyermekeit. Most pedig szeretném kiterjeszteni áldásomat mindazokra a gyermekekre, akik ezekben a napokban részesültek vagy fognak részesülni a keresztség szentségében Rómában és az egész világon, és a Boldogságos Szűz Mária anyai oltalmába ajánlom őket. Különösen imádkozom azokért a gyermekekért, akik nehezebb körülmények között születtek, akár egészségi állapotuk, akár a külső veszélyek miatt. A keresztség kegyelme, mely Krisztus húsvéti misztériumához kapcsolja őket, működjön gyümölcsözően bennük és családtagjaikban!

Most azokra az eseményekre gondolok, amelyek ezekben a napokban a Közel-Keleten, különösen Iránban és Szíriában történnek, ahol az elhúzódó feszültségek sok ember halálát okozzák. Imádkozom azért, hogy türelemmel gyakorolják a párbeszédet és építsék a békét, az egész társadalom közös javát keresve.

Ukrajnában újabb, különösen súlyos támadások érik a lakosságot, melyek főként az energetikai infrastruktúrára irányulnak, éppen az egyre keményebb hidegben. Imádkozom a szenvedőkért, és megismétlem felhívásomat az erőszak beszüntetésére és a békéhez vezető erőfeszítések fokozására.

Most pedig köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és zarándokok, akik ma itt vagytok a Szent Péter téren. Köszönöm, thank you, muchas gracias!

Külön is köszöntöm a madridi „Everest” iskolából érkezett csoportot és a mexikói Guadalajarából érkezett Bambini Fratelli egyesületet: „Dejemos que los niños sueñen!” [Hadd álmodjanak a gyerekek!]

Áldott, szép vasárnapot kívánok mindnyájatoknak!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír