XIV. Leó visszatért a Vatikánba – Véget ért a nyári pihenőidőszaka Castel Gandolfóban

XIV. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. „Éljen a pápa!” kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig várakozó autója ablakából. Július 29-én, szerdán visszatér Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a „Béke éneke” című ima- és közösségi találkozón. A Laudato si’ felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli Alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik.

23 napos Castel Gandolfó-i tartózkodása idején XIV. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében, az Albanói-tóra néző, Olaszország legszebb települései közé sorolt ​​kisvárosban töltött pihenőidőszaka során három vasárnap (július 12-én, 19-én és 26-án) az apostoli palota főbejáratánál a jelen lévő hívekkel együtt elimádkozta az Úrangyalát, továbbá két másik nyilvános eseményen is részt vett.

Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfó-i pápai villa kertjében. Kétszáz fő, köztük 35, a Római Egyházmegyéből származó, szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra.

A másik esemény egy koncert volt az albanói egyházmegye szervezésében az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten két magánlátogatást is tett: július 20-án a montecassinói bencés apátságba, július 22-én pedig a vallepietrai Szentháromság-kegyhelyre, valamint a subiacói Szent Benedek- és Szent Skolasztika-kolostorba.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír