„72 óra kompromisszum nélkül” – Ismét önkéntes munkára hívják és várják a fiatalokat

2022-ben közel kilencezren vettek részt október 6. és 9. között a jubileumi, 15. alkalommal megrendezett „72 óra kompromisszum nélkül” önkéntes akcióban határon innen és túl.

100 településen több mint 200 ökológiai, fejlesztő vagy szociális feladatot valósítottak meg azon a hétvégén az erdőtelepítéstől elkezdve a parkrendezésen és szemétszedésen át egészen az idősotthon lakóival szervezett közös programokig.

Ebben az évben is azt kérik a fiataloktól, hogy ajánlják fel egyik legdrágább kincsüket, az idejüket. A péntek-szombat-vasárnap, azaz hetvenkét órán át megvalósuló önkéntes programra az ország minden területén lehet jelentkezni.

A régiós koordinátorok várják azokat a programokat, ahol szükség lenne segítő kézre, s azokat a jelentkezőket is, akik segíteni szeretnének. A háromnapos programban idén is megtapasztalhatják a résztvevők, hogy „Több vagy, ha adsz”. A fiatalok idén is megmutathatják, mennyi jót lehet tenni a 72 óra alatt, amikor a szervező egyházak arra hívják őket, hogy ismét fogjanak össze, hiszen az eltelt évek alatt számtalan alkalommal bizonyították, hogy mennyi mindenre képesek közösen.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír