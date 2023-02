„Aki énekel, kétszeresen imádkozik!” – Várja új tagjait a veszprémi Szent Mihály kórus

A kórus Nagy Károly kanonok és Márfi Gyula érsek támogatásával kezdte meg működését. Kezdetben három szólamban énekeltek, majd ahogyan a kórus bővült, úgy nyílt lehetőség több szólamú művek előadására is, így a repertoár is tovább gyarapodhatott.

„Az egyházi zene lelki élményt juttat el hozzánk, ezzel gazdagítjuk a liturgiát, és örülünk, ha ezt átadhatjuk azoknak, akik hallgatják a szentmiséken vagy a hangversenyeken. Isten dicsőségét szolgálni nem kis feladat, de öröm is” – olvasható az érsekség honlapján a kórus bemutatkozásánál.

A Szent Mihály-főszékesegyház ünnepi liturgiáin való szolgálaton kívül más helyszíneken is énekeltek már, többek között Keszthelyen, Balatonalmádiban, Tamásiban, Várpalotán, Dombóváron, Ajkán, Kapolcson, Balatonfüreden, Városlődön, Szentbékkállán, Pannonhalmán, Ravazdon és Vácon is hallhatta őket a közönség.

Az énekkar évek óta részt vesz az egyházmegyei kórustalálkozókon, valamint a Gizella-napi ünnepségeknek is állandó szereplői. 2010 szeptembere óta a Szent Mihály-napi búcsú alkalmával ünnepi hangversenyt adnak a bazilikában.

2013-ban a Mária Rádió által szervezett és Budapesten, a Szent Angyalok-templomban tartott kórusversenyen ezüst minősítést szereztek, Zsilinszky Cecília pedig kiváló karnagyi munkájáért különdíjban részesült.

Ugyanebben az évben októberben a Magyar Katolikus Kultúra Napjai alkalmából ugyancsak a fővárosban énekeltek, a Kongresszusi Központban megrendezett Katolikus Kórustalálkozón a Szent Mihály kórus képviselte a Veszprémi Főegyházmegyét.

Eddig két lemezt készítettek, 2011-ben és 2013-ban.

2014 szeptemberétől a Szent Mihály kórus mellett gyermekkar is működött, amely a bazilika bezárása előtt főként a diákmisék liturgikus zenei szolgálatát látta el, de koncert keretében is többször színpadra állt.

A felnőttek mellett gyermekek jelentkezését is várják. A gyerekek nemcsak énekeket tanulnak majd, hanem zenei alapismereteket is kapnak. A kórus életébe való bekapcsolódás a fiatalabb korosztály számára segítséget jelent zeneiskolai tanulmányaikban, hangszeres fejlődésükben, sőt érdeklődés esetén kórustagként orgonálni is tanulhatnak majd. A tervek között szerepel, hogy a korábbi gyakorlatot folytatva a kórus vidéki, esetleg külföldi szerepléseket is vállal.

A próbákat hétfőnként a veszprémi Padányi Katolikus Iskolában tartják.

Részletesebb tájékoztatás Dankos Attilától, a Szent Mihály-főszékesegyház zeneigazgatójától és orgonaművészétől (orgonamuvesz@veszpremiersekseg.hu), valamint Zsilinszky Cecília ének-zene tanártól, a gyermekkórus karnagyától (zsilicili@gmail.com) kérhető e-mailben.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír