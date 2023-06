„Általatok lesz Jézus a mai ember kortársa” – Pap- és diakónusszentelés Egerben

A főpásztor a szertartás kezdetén örömét fejezte ki, hogy két papot és hét új diakónust szentelhet fel az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Ezután köszöntötte a szentelendőket és hozzátartozóikat. Az érsek külön köszöntötte azt a 150 olasz vendéget, akik Pietro Trevisan szülőföldjéről érkeztek az egri bazilikába.

Az evangéliumot követően az Egri Érseki Papnevelő Intézet és a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium elöljárói szólították a szentelendőket és tanúsították, hogy méltóak a szolgálatra.

Ternyák Csaba érsek tanításában úgy fogalmazott: olykor panaszkodunk amiatt, hogy a mai világban mennyire megfogyatkozott a hit. Valójában azon kell csodálkozni, hogy mennyi kísértés ellenére is mekkora hit és lelkesedés van bennünk, akik zsúfolásig megtöltöttük ma is az egri bazilikát és különösen abban a kilenc fiatalemberben, akik a felszentelésükre készülve itt állnak előttünk. A szentelendőkhöz fordulva a főpásztor hozzátette: hivatásotok története valóságos csoda. Mint ahogy önző világunkban csoda minden hivatás, minden másokért való élet is. Isten szeretete ragadott meg, formált és formál titeket. Engedjétek, hogy formáljon benneteket! Olyan missziós lelkületet adott nektek, hogy nem vonakodtatok elhagyni otthonaitokat, eljönni Magyarország perifériájára, hogy a legszegényebbeknek hirdessétek majd Isten igéjét.

Majd az érsek Czárán Bálinthoz és Pietro Trevisanhoz fordulva úgy fogalmazott: mindketten a neokatekumenális úton tanultátok a missziós elkötelezettséget. Bálint Budapestről érkezett, ahol Magyarországon először honosodott meg a neokatekumenális út. Pietro pedig az észak olaszországi Trevisoból, Velence szomszédságából, ahonnan 200 éve a bazilikát építő Pyrker János pátriárka érsek érkezett Egerbe.

Nem a saját akaratotokat kerestétek, hanem igent mondatok a papi hivatásra és jelentkeztetek a Redemptoris Mater missziós szemináriumba. Több, mint tíz év telt el azóta. Ez alatt a hosszú felkészülés alatt jobban megismertétek önmagatokat, megtapasztaltátok Isten közelségét és hűségét, amelyet Isten szavában és az Eucharisztiában találtatok meg. A Szentírás fürkészése, valamint a közösség ereje megtanított benneteket a közelség, az együttérzés és a gyengédség fontosságára, amint arra Ferenc pápa is emlékeztetett magyarországi látogatása során. A főpásztor arra kérte a fiatalokat, hogy lelkipásztori szolgálatukban legyenek közel Isten népéhez. Érezzetek együtt a szenvedőkkel és betegekkel, legyetek irgalmasok és kedvesek a bűnösökkel – kérte őket. Hozzátéve: ez Isten stílusa. Ez legyen a ti stílusotok is!

2000 év távlatából hogyan kerül Jézus ma közel hozzánk? – tette fel a kérdést az egri érsek. A ti segítségetekkel. Általatok lesz Jézus a mai emberek kortársa.

Azáltal, hogy szavait megismétlitek a kenyér és a bor felett, testével és vérével táplálja hívő népét. Mekkora tisztesség, mekkora bizalom, mekkora felelősség. Jézus az átváltoztatott kenyér és bor színe alatt kerül közel hozzánk, testével táplál, vérével megerősít és éltet. A mai evangélium az Eucharisztia alapítását beszéli el. Jézus utolsó vacsorája egy új szabadulás, a bűnöktől való megszabadulás, a megváltás nyitánya. Húsvétkor mi már arra az evangéliumi szabadságra emlékezünk, amelyet Jézus új Mózesként hozott meg nekünk szenvedésével, halálával és feltámadásával. Minden eucharisztikus lakoma, minden szentmise ennek az egyetlen áldozatnak az emlékezete. Hirdessétek bátran ezt a Krisztusban kapott szabadságot, az Úr kegyelmének idejét. Ma nektek is mondja Jézus: ezt tegyétek az én emlékezetemre! A mai naptól kezdve felhatalmazást kaptok arra, hogy Jézus átváltoztató szavait megismételjétek a közösségben. Ez a felhatalmazás egyfajta hatalmat jelent, azonban ez soha sem válhat az uralkodás eszközévé. Ezért ítéli el Jézus a tanítványok közötti versengést. Jézus saját példájára hivatkozik, amikor azt mondja: Úgy vagyok köztetek, mintha szolgátok lennék.

Majd a hét szentelendő diakónusokhoz szólt a főpásztor: nagy öröm mindannyiunk számára, hogy ma véglegesen elköteleződtök a papi hivatásban. A mai szentlecke név szerint is felsorolja azt a hét jó hírben álló Lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket az apostolok az asztal szolgálatával bíztak meg. Ti is heten vagytok, mint az első diakónusok.

A főpásztor köszönetet mondott a fiataloknak, hogy Jézus hívó szavára igent mondtak. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennetek! – mondta, hozzátéve: Jézus hűséges és soha nem hagy el benneteket. Legyetek ti is hűségesek hozzá. Benne bízzatok, mikor kérdésekkel találkoztok. Hiszen

fontos, hogy jó helyen keressétek a válaszokat. Emlékezzetek Ferenc pápa gondolataira: A válaszok az Úrtól és nem a világtól jönnek, a tabernákulumtól, nem pedig a számítógéptől.

Alakítsátok ki magatokban egyre jobban a missziós lelkületet. Ne ítélkezzetek senki fölött, és törekedjetek arra, hogy akik veletek találkoznak, közelebb kerüljenek életetek középpontjához: Jézus Krisztushoz. Manapság sokan vannak olyanok, akiknek nincs emberük, aki szeretettel megszólítaná és meghívná őket. Krisztus titeket választott, hogy szeretetének tanúi legyetek.

A főpásztor köszönetet mondott a szemináriumok elöljáróinak, tanárainak a hivatások gondozásáért, a híveknek az imádságért, és Isten áldását kérte azokra a családokra, akik papot adnak az egyháznak.

A szerpapjelöltek a főpásztor előtt tanúságot tettek szándékuk tisztaságáról, hogy magukat az egyházban egészen Krisztusnak szentelik, majd engedelmességet ígértek. Ezt követően az áldozópapságra készülők az érsek kérdéseire válaszolva nyilatkoztak szándékukról és engedelmességükről.

A szentelendők annak jeléül, hogy meghalnak a világnak és kizárólag Istennek akarnak élni, arcra borultak az oltár előtt. Ezután Ternyák Csaba érsek a felszentelő ima és kézrátétel által adta át a Krisztustól kapott szerpapi és áldozópapi hatalmat és küldetést. Az egyházmegye papjai kézrátétellel fogadták be az új áldozópapokat az egyházmegye papi közösségébe.

A beöltözést és a krizmával történő megkenést követően az újmisések a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatták be a szentmisét.

A szertartást élőben közvetítette a Szent István Rádió és a Szent István Televízió Youtube csatornája.

Szöveg: Domán Vivien

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Balogh Ferenc

Magyar Kurír