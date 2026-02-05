„Átérezte fájdalmamat” – Ír visszaélési ügy áldozatát fogadta a pápa a Vatikánban

„Nem az én hibám volt, hanem másoké” – mondja David Ryan, akinek negyven évbe telt, mire rájött, hogy azok a visszaélések, amelyeket ő és már elhunyt testvére, Mark gyerekkorukban a dublini Blackrock College-ban, a Szentlélek Misszionáriusai kongregáció által vezetett iskolában elszenvedtek, nem az ő felelősségük volt. Négy évtized kellett ahhoz, hogy megbékéljen a történetével, az életével, saját és családja szenvedéseivel. XIV. Leó pápa empátiát, közelséget és bocsánatkérést kifejező szavai balzsamként hatottak ezekre a sebekre. A Szentatya február 2-án magánjelleggel fogadta David Ryant a Vatikánban.

„Átérezte fájdalmamat”

Ryan nem fojtotta el az érzelmeit, amikor az audiencia után elmesélte a médiának, amit aznap a Vatikánban tapasztalt. „Micsoda élmény! Soha, soha, soha nem felejtem el!” Leó pápát „elbűvölő emberként”, őszinte, empatikus személyként írta le. „Átérezte fájdalmamat, és bár ő nem élte át, tudja, milyen fájdalmat éltünk át én és a családom.” És nemcsak az övéket, hanem mindazon „áldozat fájdalmát is, akik még nem léptek elő”. Ez az a remény, amelyet a pápa megosztott Ryan-nel: „Azt mondta, reméli, hogy mások is előlépnek és beszélnek róla. Ez az, amit akarok, hogy mások is jelentkezzenek.”

A vádak

David és Mark éveken át folytattak küzdelmet a Blackrock College és a Willow Park általános iskola minden áldozatának érdekében. Körülbelül 350 ember jelentett be szerzetesek és világi alkalmazottak által elkövetett visszaéléseket, amelyek az iskola falai között, illetve más, szintén a Szentlélek Misszionáriusai által működtetett iskolákban történtek. Az ügyet egy hivatalos vizsgálóbizottság tárja fel, amelyet az ír kormány 2024 szeptemberében hozott létre.

Együttérzés az áldozatokkal

„Nekem negyven évbe telt, mire megértettem, hogy a történtek nem az én hibáim voltak, hanem az övéké. Hosszú utat tettünk meg ezért” – magyarázta Ryan, aki a pápának mindezt elmesélte. „Beszéltem neki a visszaélésekről... Megkérdeztem tőle, miért csinálják ezt még mindig ezek a papok.” A férfi biztos benne, hogy Leó pápa valódi együttérzéssel fordult az áldozatok, a családja és a legközelebbi barátai felé. „Sajnálta. Tudom, hogy őszinte volt, kedves volt, és mielőtt válaszolt egy kérdésre, sok és mély levegőt vett... De jó volt, nagyon jó. Nagyon boldog vagyok.” Mark is az lett volna; ő 2023-ban, 62 évesen, feltehetően szívroham következtében hunyt el: „Mark nagyon büszke lenne arra, amit eddig tettünk.”

Az ír vendég egy 2022 decemberében készült közös fotót mutatott XIV. Leónak, amelyen ő és a bátyja látható, és ajándékba adott a pápának egy Szent Brigitta-kereszt formájú kitűzőt. A szent Írország védőszentje, akinek ünnepe február 1-jén, halálának dátumán van.

Az audiencia utolsó percein Deirdre Kenny is részt vett, a One In Four csoport aktivistája; ez a szervezet az ország egyik legfontosabb támasza a bántalmazás áldozatainak.

Korábbi pápai audienciák a bántalmazások áldozataival

Ez nem az első alkalom volt, hogy Leó pápa bántalmazások áldozatait fogadta. 2025 októberében a pápa a Vatikánban fogadta az ECA Global nevű nemzetközi emberi jogi szervezet igazgatótanácsának hat tagját. A szervezet nagyobb támogatást és jóvátételt követel azoknak, akik bántalmazást szenvedtek el, és nagyobb elkötelezettséget és együttműködést kér a Katolikus Egyháztól.

Novemberben pedig tizenöt Belgiumból érkezett emberrel találkozott, akik kiskorukban a klérus tagjai által elkövetett visszaélések áldozatai voltak. Ezek a találkozások alkalmat adtak arra, hogy a pápa közelséget és vigaszt nyújtson számukra. Mert, ahogy a pápa maga is kijelentette a közelmúltban tartott rendkívüli konzisztóriumon: „botrányos”, ha azok, akik visszaélések áldozatai lettek nem érzik, hogy az Egyház befogadja és kíséri őket.

Forrás és fotó: Vatican News

Hollósi Judit/Magyar Kurír