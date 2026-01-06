„Az Úr lábához ült és hallgatta szavait” – A nagyváradi egyházmegye 2026-os lelkipásztori terve

„A következő év vezérgondolatául ezt a mondatot szeretném átadni kedves paptestvéreimnek, a szerzeteseknek és szerzetesnőknek, a munkatársaknak, a hitoktatóknak, az önkénteseknek és minden kedves hívőnek.”

A nagyváradi főpásztor körlevelében idézi Rino Fisichella érseknek, a 2025. jubileumi év szervezését irányító dikasztérium felelősének a levelét a püspökökhöz, amelyben a végéhez közeledő szentév fontosságáról beszélve arra a sok kegyelmi forrásra irányította a figyelmet, amelyet a szentév feltárt az egész világ számára. Nagy kegyelem – írja Böcskei László püspök –, hogy a váradi egyházmegyében is sikerült a megújulás útját követni, bekapcsolódni a világegyház eseményeibe, követni a helyi egyház kezdeményezéseit. Így a jubileumi év elvezetett Isten közelségének megtapasztalásához, ugyanakkor közelebb vitt egymáshoz is, hiszen bennünk és rajtunk keresztül is megmutatkozik Isten szerető arca a világban.

Örömmel adva hálát az elmúlt év kegyelmeiért, reménységgel akarunk a jövőbe tekinteni. „Keresztény küldetésünk, hogy a remény forrásai és közvetítői legyünk ebben a világban, mert csak az evangélium üzenete tud megoldást adni a sokféle konfliktusra és feszültségre” – fogalmaz a nagyváradi főpásztor.

„Az Úr lábához ült és hallgatta szavait.” (Lk 10, 39)

A 2025-ös jubileumi év tapasztalataiból merítve és annak érdekében, hogy a lelki növekedés útján maradjunk, a Szentírásból Mária és Márta történetét (Lk 10, 38–42) idézi fel, és a 2026-os év vezérgondolatát innen jelöli ki.

„Ez az a »jobbik rész« (Lk 10, 42), amire mi is meghívást kaptunk, ezt tükrözi vissza a 2026. évre előkészített pasztorális terv, amit most mindenkinek figyelmébe ajánlok. (….) Kedves Paptestvéreimet arra hívom, hogy a képzések lehetőségeit kihasználva a lelki gyarapodás szolgálatát mozdítsák elő úgy saját maguk, mint a reájuk bízott hívek számára. Olyan képzési lehetőségekre gondoltunk, amelyek segítségünkre lehetnek a teológiai felkészültség és a gyakorlati lelkipásztori szolgálat fejlesztésében.”

Böcskei László jelzi, hogy a terv kigondolásakor nemcsak a lelkipásztorokra gondol, amikor képzésről beszél, hanem a hitoktatókra, az egyháztanácsosokra, az ifjúsági és a családos csoportokra is, és mindazokra, akik saját felelőségvállalásukkal az Egyház és a közösség javát hivatottak szolgálni az katolikus közösség gazdag és értékteremtő múltját és jelenét figyelembe véve.

Lelki és gyakorlati gyarapodásukra szolgálnak a tervezett találkozók és képzések, amelyeken keresztül a világi hívek szerepvállalása megfelelő támogatásban részesül. Mindezeken túl a szinodális teológiai esték alkalmával időszerű kérdések megvilágítására és megvitatására is sor kerül.

A helyi hagyományok ápolásával nemcsak az elődök emlékének adóznak, hanem olyan gyökereket éltetnek, amelyek új lendületet hozhatnak mai világ kibontakozásában is. A zarándoklatok, az emléknapok, a szentjeink és vértanúink tisztelete nem lehet szabadidős foglalkozás! A főpásztor hangsúlyozza: „nem tekinthetünk el attól sem, hogy egyházmegyénk gazdag kulturális örökséggel rendelkezik. Isten arcának tükörképe lehet mindaz, ami szép, értékes és csodálatra méltó, ami örömmel tölti el az ember szívét, lelkét, ami által mi magunk is finomíthatjuk olykor megkérgesedett lelkünket, és ami által olyanokat is meg tudunk szólítani, akik kevésbé ismerik katolikus közösségünk gazdag és értékteremtő múltját és jelenét.”

Felidézi az Európai Püspöki Konferenciák elnökeinek plenáris ülésén elhangzottakat: „A kultúra hatékony eszköze a modern lelkipásztorkodásnak, egy elértéktelenedő világban”. Éppen ezért Böcskei László azt kéri, ismerjék fel saját értékeiket, és mutassák fel, gazdagítsák környezetüket, hiszen ez is képes békét teremteni zaklatott életünkben. „Ne tekintsünk értékeinkre úgy, mintha csak muzeális javakról lenne szó, hisz Isten szól hozzánk az igényes zenében és minden művészeti alkotás által” – fogalmaz a püspök.

„Az Úr lábához ült és hallgatta szavait” (Lk 10, 39) mottóra épülő 2026-os pasztorális terv a kerete mindannak, amit a következő évben a nagyváradi egyházmegye vállalni és megvalósítani szeretne. „Az Úr közelségében lenni és hallgatni az ő szavára, nemcsak szavakban, hanem tartalommal is gazdagítani fogja, a mi hozzálásunkkal együtt, a megfogalmazott terveket” – írja végül Böcskei László megyéspüspök a körlevél zárásaként.

A nagyváradi főpásztor pasztorális körlevele teljes terjedelemben ITT olvasható.

Forrás és fotó: Nagyváradi egyházmegye/Romkat.ro

