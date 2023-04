„Bocsáss meg, Istenem!” – 250 éve született Csokonai Vitéz Mihály

Új, polgári életformáról álmodtak a gondolkodók. Önálló döntésekre, politikai cselekvésre képes szabad emberek nevelése volt a cél az iskolákban és a művészetekben.

A felvilágosodásban több világmagyarázat is megjelent, gondoljunk csak a deizmusra, a panteizmusra vagy a materializmusra. Mindegyik lényegi üzenete az, hogy a hatalom forrása nem Isten, hanem a társadalom. A felvilágosodás egyik vezető gondolkodója, Voltaire elhíresült mondatával – „Tiporjátok el a gyalázatost!” – indulatosan hirdette, hogy nincs szükség egyházra, papságra, vallásos tevékenységre. Bár Voltaire a kor szellemi tekintélye volt, de kirekesztő módon minden misztikus világmagyarázaton gúnyolódott. Nem túl kecsegtető tézisregényének, a Candidnak üzenete, hogy csak a magunk kis világát tudjuk rendezni. Az egész darabokban hever. Nincsenek végső válaszok, hiszen nincsen isteni gondviselés. Voltaire szellemi vetélytársa, Rousseau az Értekezés a tudományokról és a művészetekről című írásában egyenesen károsnak nevezte a tudományt, a művészetet és a kultúrát, mindazt, amit a civilizáció létrehozott, mivel ez szerinte erkölcsi romlást okozott. Másik művében a hajdan tiszta társadalom megrontásával vádolja a civilizációt, s kiadja a jelszót: „Vissza a természethez!” A civilizációpárti Voltaire és a természetességben hívő Rousseau gyűlölték egymást. Ebből is látszik, hogy a felvilágosodás nem egységes eszmerendszer, sokkal inkább világszemlélet, magatartásforma.

Talán nem véletlen, hogy Csokonai Vitéz Mihály életművének ismerője, Julow Viktor irodalomtörténész így fogalmaz: Csokonainak „inkább nézetei voltak a világról, mintsem egységes világnézete.” Ahogy a felvilágosodás hirdetőinek mondandójában sok az ellentmondás, úgy Csokonai nézetei is sokat változtak élete folyamán. Vannak Voltaire, és vannak Rousseau gondolatait alapul vevő művei. Beszédes, ahogy a halált illetően változnak a gondolatai. Az álom című versében még arról ír, hogy a halálban az ember teljesen megsemmisül, részecskéire bomlik, és a természet körforgásába tér vissza. Csokonai életművét lezáró utolsó nagy verse a Halotti versek. Ebben a műben bocsánatot kér Istentől korábbi tévedéseiért:

„Isten! akit fednek általlátszó leplek,

Még egyszer zsámolyod előtt letérdeplek,

Add vissza a tőlem lehányt istenképet,

Melyet a makacsság orcámról letépett.

Nem! hanem a kevély alázatosságnak,

A rendetlen széltől forgó okosságnak

Csalóka míve ez. Bocsáss meg, Istenem!

Ha vakon nem lehet hinnem, reménylenem;

Hogy az igazságot keresvén, tántorgok;

A tetőled adott lámpásodnál forgok,

Mely, mikor megbotlom, jóra akkor vezet,

S azon pontban érzem a mennyei kezet.”

Csokonai belátja, hogy a lélek nem megosztható részecskékből áll, a lélek örök, a halál sem tudja lebontani. A felvilágosult ember dolga továbbra is a társadalom, a kultúra megváltoztatása, a vagyoni különbségek, az egyenlőtlenségek felszámolása. Azonban a felvilágosult ember is belátja a versben, hogy bár Istent „átlátszó leplek” fedik, az ember éppen az ész segítségével látja be Isten létének bizonyosságát, a lélek halhatatlanságát.

