„Én sosem feledkezem meg rólad” – Pasztorális segédlet a nagyszülők és idősek hatodik világnapjához

A téma, melyet XIV. Leó pápa a nagyszülők és idősek hatodik világnapjára választott – „Én sosem feledkezem meg rólad” (vö. Iz 49,15) –, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra a magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik:

az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem.

A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák – nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcs mestereiként betöltenek.

E hatodik alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idősotthonokban, kórházakban vagy más, gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat.

Legyen ez a nap mindenki – különösen a fiatalok – számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait és mindenekelőtt azokat, akik magányban élnek.

Tudatában annak, hogy az előző világnapok alkalmával milyen sokféle kezdeményezés született, s annak reményében, hogy a mostani, hatodik világnapot is ez jellemzi majd, az egyházközségek és egyházmegyék rendelkezésére bocsátjuk a hivatalos logót, mely szabadon felhasználható.

Annak érdekében, hogy nagyobb láthatóságot kapjanak a szervezett programok, kérjük, küldjetek értesítést a különböző kezdeményezésekről az anziani@laityfamilylife.va e-mail-címre vagy közösségimédia-felületeinken a #NonnieAnziani hashtag használatával.

A lelkipásztori segédlet megtalálható a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma honlapján.

Magyar nyelven a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családbizottsága tette közzé a segédanyagot, számos konkrét pasztorális javaslattal és liturgikus segédanyaggal együtt, IDE KATTINTVA érhető el.

A nagyszülők és idősek világnapja kitüntetett alkalom arra, hogy az egyház kifejezze lelkipásztori odafigyelését az idősebb testvérekre, ez azonban önmagában nem elegendő: a keresztény közösségek életében egész évben jelen kell lennie a folyamatos törődésnek az idősekről. A próféta szavai a mindennapok egyszerű, rendszeres gesztusaiban válnak igazán valóra: a heti látogatásban, a türelmes meghallgatásban és a közös imádságban.

A dikasztérium örömmel tapasztalja, hogy egyre szorosabb együttműködés alakul ki a püspöki konferenciákkal, valamint az idősek lelkipásztori szolgálatában elkötelezett számos egyházi közösséggel és szervezettel. Ez az együttműködés biztató jel és értékes erőforrás, mely segít, hogy hatékonyabban válaszoljunk azokra a kihívásokra, amelyeket ez az életszakasz az egyház és a társadalom elé állít. A dikasztérium folytatni és megerősíteni kívánja ezt az együttműködést, mert meg van győződve arról, hogy

a részegyházak, az egyesületek és a szerzetesi közösségek csak együtt képesek biztosítani minden idős ember számára azt a közelséget, amelyet az evangélium kér, és amelyet méltóságuk megérdemel.

Annak reményében, hogy a nagyszülők és idősek hatodik világnapja hozzájárul ahhoz, hogy minden idős ember megérezze az egyház közelségét és az Úr gyengéd szeretetét, szeretettel üdvözlünk benneteket az Úrban.

Kevin Farrell bíboros

prefektus

Világiak, Család és Élet Dikasztériuma



Dario Gervasi

titkár

Világiak, Család és Élet Dikasztériuma

Imádság a nagyszülők és idősek hatodik világnapjára Mennyei Szent Atyám, te minden embert oltalmazol, kérlek, őrizz meg engem is öregségemben.

Krisztusban megismertetted velem nevedet.

Nem botránkoztál meg gyengeségemen.

Tenyeredben tartasz, és megsimogatod ráncos arcomat.

Te sosem feledkezel meg rólam (vö. Iz 49,15).

Add, hogy ne féljek gyengeségemtől! Add, hogy tudjam szeretni, ahogyan te szereted.

Add, hogy tudjam meghallgatni, ahogyan te meghallgatod.

Add, hogy tudjam vállalni, ahogyan te is vállaltad, aki nagyságodban alázatosságba öltöztél.

Add, hogy az időskor megszabadítson bennünket minden gőgtől és megosztottságtól, hogy ezeket az éveket egységben élhessük benned, aki sosem feledkezel meg rólunk (vö. Iz 49,15).

Ámen.

Forrás és fotó: MKPK Családbizottsága

Magyar Kurír