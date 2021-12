„A flódni többrétegű, mint az életünk” – NEK-hírnökök Debrecenben

Az emberek ki vannak éhezve a vallomásokra, az őszinte szóra és a bátorításra – magyarázta Zsuffa Tünde, aki azt is elmondta, bármerre jártak az országban a kongresszus előtt a hírnökökkel, mindenhol teltház fogadta őket.

Karácsonyhoz közeledve, a harmadik adventi vasárnapon Lackfi János hatgyermekes édesapaként megosztotta a közönséggel, hogyan telik családjukban a várakozás időszaka. Elmondta, hogy egyebek mellett mindennap együtt imádkoznak, bocsánatot kérnek egymástól az év közben elejtett sértésekért, flódnit fogyasztanak, ami éppúgy többrétegű, mint az életünk, s hogy egymásnak szeretetleveleket adnak át.

Szikora Róbert, akinek éppen a napokban jelent meg első, vallási vonatkozású lemeze, a halottairól is megemlékezik a szeretet ünnepén. Szerinte nem véletlen, hogy a karácsonyt hosszas várakozás és készülődés előzi meg, hiszen mély szakralitás van ebben az ünnepben.

Csókay András idegsebész, akinek a nevéhez a bangladesi sziámi ikrek szétválasztása is kötődik, elveszítette a legkisebbik fiát. Ő arra emlékeztette a közönséget, hogy eltávozott gyermekeinket nem kell félteni. Szavai szerint nem értük kell imádkoznunk, hanem éppen fordítva: inkább nekünk kell kérnünk tőlük, hogy tegyék meg ezt értünk. Az orvos arról is beszélt, a megtérés több lépésben történik életünkben. Mint mondta, még ha a tragédiák után végtelen fájdalmat, szenvedést is érzünk, az Úr idővel szépen elrendez mindent. Az ellenségszeretetről megjegyezte: Van-e harag a szívedben? Ha nincs, akkor jó úton jársz.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír