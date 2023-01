„Hallatlan indiszkréció” – Schönborn bíboros Gänswein érsek XVI. Benedekről szóló könyvéről

Christoph Schönborn volt az, aki Joseph Ratzingert arra biztatta, hogy megválasztása esetén fogadja el a konklávé döntését. Gänswein érsek egy héttel ezelőtt elsőként olasz nyelven megjelent, Nient’altro che la Verità (A színtiszta igazság) című könyvében olvasható „ez a kis leleplezés”.

Schönborn bíboros megerősítette, valóban írt a konklávé előtt egy ilyen tartalmú levelet „arra az esetre, ha” Ratzinger bíborosnak. „Valóban, így volt. Erről azonban eddig szándékosan hallgattam, bár a levél a bíborosok általános ülése idején született, nem a konklávé alatt” – mondta a bécsi érsek.

Christoph Schönborn ugyanakkor elhatárolódott Georg Gänswein könyvétől, „hallatlan indiszkréciónak” nevezte. Szó szerint így fogalmazott: „Nem találom helyesnek, ha bizalmas dolgokat közzéteszünk, főképp, ha azt egy személyi titkár teszi.”

A La lettera di Schönborn (Schönborn levele) címet kapta a könyvben az a fejezet, melyben leírja XVI. Benedek találkozását egy német zarándokcsoporttal néhány nappal a megválasztását követően, 2005. április 25-én. Ezen a találkozón XVI. Benedek pápa meglepő nyíltsággal beszélt arról, milyen érzések töltötték el a konklávé alatt: „Amikor a szavazásokat lassan előrevetítették, hogy az én fejem kerül a hurokba, szédülés fogott el. Mély megrendüléssel fordultam az Úrhoz. »Ne tedd ezt velem! Vannak nálam fiatalabbak, vannak nálam jobbak, akik egészen más lendülettel, egészen más erőbedobással tudnának helytállni ebben az óriási feladatban.« Nagyon megérintett ebben a lelkiállapotban egy rövid levél, amelyet egyik testvérem a bíborosi kollégiumból írt.”

A tényt, hogy ez a „testvér” Schönborn bíboros volt, most tette publikussá Gänswein a könyvében.

Mit tartalmazott a levél? XVI. Benedek erről is beszélt honfitársainak 2005 áprilisában. „Emlékeztetett arra [Schönborn], hogy a II. János Pál pápáért bemutatott szentmisében prédikációm középpontjába az evangéliumból levezetett gondolatot állítottam, melyben az Úr azt mondta Péternek a Genezáreti-tónál: »Kövess engem!« Azt mutattam be, hogyan kapta Karol Wojtyła élete során és újra ezt a felszólítást az Úrtól, és kellett újra és újra sok mindent feladni, és kimondani: »Igen, követlek, akkor is, ha oda vezetsz, ahova nem akarok menni.«

Testvérem [Schönborn] ezt írta nekem: Ha az Úr most azt mondaná neked, »Kövess engem«, emlékezz arra, amit prédikáltál. Ne vond ki magad! Légy engedelmes, ahogy a mennyei hazába tért nagy pápa esetében erre rámutattál. Ez szíven ütött.

Az Úr útjai nem kényelmesek, de minket sem a kényelemre teremtettek, hanem nagy dolgok, jó dolgok véghez vitelére.”

Georg Gänswein érsek könyvében arra is kitér, hogy Christoph Schönborn és Joseph Ratzinger tegező viszonyban álltak egymással. Benedek pápa ifjúkori barátai mellett a tanítványi köréből Schönborn egyike volt azon keveseknek, akiknek megadatott a megtiszteltetés, hogy tegezhette egykori tanárát – írja Gänswein érsek.

A személyi titkár könyvében egy másik epizódot is leír. Ez egy rövid, de nagyon személyes beszélgetés volt a frissen pápává választott XVI. Benedek és a bécsi érsek között. Christoph Schönborn ennek hitelességét is megerősítette.

Fordította: Trauttwein Éva

Forrás és fotó: Bécsi Főegyházmegye

Magyar Kurír