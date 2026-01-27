„Hiszek. Ámen” – Lezárult az ökumenikus imahét Veszprémben

Prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten igéje gyűjtötte egybe a keresztényeket ezen a héten, azzal a szándékkal, hogy eljussunk „Krisztus teljességének mértékére”, a hitben való nagykorúságra és az érett, felelős keresztény életre.

Udvardy György e három kulcsfontosságú fogalom köré rendezte tanítását: egység a hitben, a felnőttkor ismerete, valamint Krisztus teljességét elérő nagykorúság. Rámutatott:

a hit Isten ajándéka, amely egyszerre személyes és közösségi valóság. Egyéni döntés és közös vallomás, amely Krisztushoz köt bennünket, ugyanakkor küldetéssé is válik a világ felé.

Az érsek hangsúlyozta, hogy Jézus Krisztus az egyetlen értelmezési pont életünk minden kérdésében:

Ő az alfa és az omega, benne nyerjük el identitásunkat, benne értelmezzük döntéseinket, küzdelmeinket, hivatásunkat, a szeretet és az igazság kérdéseit. Nincs más út, nincs más válasz – Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

A „felnőtt hit” ismérveként szólt a növekedésre való készségről, a hitért való küzdelemről, a kereszt hordozásáról, valamint a jövőbe vetett reményről.

A Krisztus teljességét elérő nagykorúság olyan hitet jelent, amely nem menekül a kérdések elől, hanem keresi az igazságot, műveli az erényeket, és képes várni az alkalmas pillanatra a cselekvéshez.

Külön hangsúlyt adott annak is, hogy a hit kultúrát teremt. Krisztus nélkül nincs jövő – sem az egyén, sem a közösségek számára.

A megváltottságból fakadó kultúra az, amely valóban emberhez méltó, és amelyben az együttérzés, a felelősség és a remény formálja az életet.

Zárásként a főpásztor arra buzdított: legyünk lelkes emberek, akik nem engedik, hogy a letargia vagy a rossz uralja a mindennapokat. A lelkes ember lelket ad a közösségnek, az egyháznak, a kultúrának. Az ökumenikus imahét pedig iránytű: a hitben való egység, az érett keresztény élet és a Krisztus teljessége felé vezető út kijelölése.

A közös „Ámen” nemcsak a hét végére adott válasz, hanem a mindennapi keresztény élet vallomása is: Hiszek. Legyen úgy.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír