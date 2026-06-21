„Hívhassuk az utat megérkezésnek” – Halmai Tamás versei

Ajtónyílásban

Minden vagyonunk közül, meglehet,

a személy a legszemélytelenebb.

Ajtónyílásban tisztás, őzsuta.

A csend az erdő algoritmusa.

Míg fény a sötét anyagot csodálja,

árvául fogad csillagok családja.

Minden üdvözlés elköszön a rossztól.

Sivatagban a porszem is apostol.

Vízimalom

Vizet is őröl a vízimalom.

A molnárt bűnömmel vigasztalom.

Eredetté változni, mint az ének.

Hívhassuk az utat megérkezésnek.

Folyóban úszó tenger teremtésképp

űzi a megbocsátás mesterségét.

Mindenkit éltet, ha valaki hisz.

A vízimalmot megőrli a víz.

Körbenéz, nem retten

Az anyag seb az anyagtalan testén?

Teremtményektől gyógyul a teremtmény.

Molekulák mosolyát ünnepelnéd?

A nyolcadik főbűn: a bűntelenség.

Földért az angyal egekkel fizet?

Az emberség emberfeletti tett.

Ádám körbenéz. Új világ. Nem retten.

A kert Évából kiűzethetetlen.

Senki földje, Krisztusország

A senki földje közös pusztaság.

Nem mondhatja ki egy szusszal a szád.

A senki földje tisztás, angyaloknak.

Ártatlanok is el-elbitangolnak.

A senki földje íratlan papírlap.

Napszentületkor csillagonként pirkad.

A senki földje mindenki kottája.

Kalauzoljon dal Krisztusországba.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír