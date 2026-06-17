Egy eltökélt ember – Riportfilm Woditsch Péterről, az új katonalelkészről

A soproni születésű, 28 éves tartalékos katonát, a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljának megbízott tábori lelkészét június 6-án szentelték áldozópappá a budapest-tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomban.

A fiatal lelkipásztor előbb választotta az egyházi hivatást, csak ezt követően köteleződött el a katonai szolgálat mellett.

A szentelés napja mély lelki élményt jelentett Woditsch Péter számára.

„Abból, ami az elmúlt két órában történt, a kézzelfogható szeretet megtapasztalása érintett meg leginkább. Megható volt részese lenni ennek a papszentelésnek, ahol minden szó úgy szíven talált” – fogalmazott a Katonai Filmstúdió Egy eltökélt ember című riportfilmjében.

A kamerák előtt kiemelte: felemelő érzés volt szerettei, köztük családja, barátai, paptestvérei, valamint katonák és honvédtisztjelöltek körében átélni a közösség erejét. „Ünnepeltük azt, hogy élet van a Katonai Ordinariátusban, hogy élet van a Magyar Katolikus Egyházban, hogy az Egyház él, és van jelenünk, de jövőnk is.” Hozzátette: a mintegy kétórás ünnepi liturgia egyik legmeghittebb pillanata az volt, amikor a szentmisében megáldhatta az őt felszentelő Berta Tibor dandártábornokot, katolikus tábori püspököt, majd – katolikus szokásoknak megfelelően – paptestvéreit is részesíthette az újmisés áldásban.

Az Egyház folytonos megújulása kapcsán Berta Tibor tábori püspök rámutatott: „Az Egyház mindig fiatal, megújul újból és újból.” A katonai ordinárius kiemelte, hogy az új lelkipásztorra a Magyar Honvédség kötelékében számtalan szentmise bemutatása vár.

A tábori lelkészi küldetés legmélyebb lényegéről szólva a főpásztor úgy fogalmazott, hogy „a legfontosabb, hogy olyan ember tudjon lenni papként és katonaként, aki kész a szolgálatra. Ahogy a Szentatyának is van egy címe: »Isten szolgáinak szolgája«, én azt szoktam megfogalmazni, hogy a katonák szolgálnak, a katonalelkészeknek pedig az ő szolgálatukra kell állniuk, éjjel és nappal”.

Berta Tibor püspök atyai útravalóként Isten bőséges kegyelmét és testi-lelki erőt kívánt Woditsch Péter atyának, arra buzdítva őt, hogy a mindennapok során is kitartóan maradjon „szent viaskodásban” az Úrral.

A Katonai Filmstúdió riportfilmje, amely június 12-én, pénteken debütált a Magyar Honvédség YouTube-csatornáján, végigkíséri az új pap útját az utolsó diakónusi napjától a szentelésén át a soproni Szent Mihály-templomban bemutatott újmiséjéig.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Fotó: Merényi Zita

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Magyar Kurír