„Isten azt akarja, hogy minden napunk karácsony legyen” – Ünnepi szentmisék Temesváron

Az éjféli szentmisén koncelebrált Johann Dirschl általános helynök, Nikola Lauš püspöki irodaigazgató, Kocsik Zoltán templomigazgató; Augustin Bărbuț, a Gerhardinum Líceum igazgatója, a temesvári IX. plébánia plébánosa és Hajdú József nyugalmazott plébános.

A szentmise zenei szolgálatát a székesegyház Exultate kórusa látta el, Bajkai-Fábián Róbert orgonista vezetésével.

A templomban közismert karácsonyi énekek és Conrad Paul Wusching Missa in G című műve csendült fel.

A szentmise kezdetén Pál József Csaba püspök így fogalmazott: Ezen az éjszakán lélekben, de fizikailag is álljunk meg a jászol előtt, ahol Jézus Krisztus vár ránk, és azt mondja: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.”

A főpásztor köszöntötte Knezević Barnabás protoszincellust, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye titkárát és Miodrag Jovanović temesvári protodiakónust, akik Lukijan Pantelić budai szerb ortodox püspök, a temesvári eparchia adminisztrátora küldötteként vettek részt a szentmisén.

Az éjféli szentmisén magyar, német és román nyelven Kocsik Zoltán lelkipásztor, Ovidiu Virag józsefszállási diakónus és Branko Marian Duma kiskrassói diakónus mondott szentbeszédet.

*

Karácsony napján, december 25-én Pál József Csaba megyéspüspök 11 órai kezdettel mutatott be szentmisét a temesvári Szent György-székesegyházban. Koncelebrált Nikola Lauš püspöki irodaigazgató. Jelen voltak Ovidiu Virag és Branko Marian Duma diakónusok.

A mai evangéliumban azt hallottuk, hogy az Ige közénk jött. A kisgyermek Isten Igéje; Isten általa nyilatkoztatta ki magát. Az Ige testté lett. Ő Isten üzenete a számunkra – mondta homíliájában a temesvári egyházmegye főpásztora. – Isten bennünk is meg akar születni. Azt akarja, hogy Igéje testet öltsön, megvalósuljon bennünk is. Jó, ha mindannyian átgondoljuk, hogy mikor történt változás a szívünkben Isten Igéjének hallatán. Isten emberré lett, hogy megmutassa nekünk, milyennek kell lennie az embernek, milyennek tervezte az embert az, aki teremtette.

Az evangéliumban azt is olvassuk, hogy az Ige „volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít”. A továbbiakban a Szentírás azt mondja, hogy „a világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel”. Mégis elterjedt az egész világon. Ez Isten műve, aki nekünk is reményt ad. És ez a világosság minket is átalakít: „Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek.” Jó, ha ezt tudatosítjuk magunkban.

Isten meggyógyít, megszabadít az énközpontúságtól, és segít, hogy másokért éljünk – mondta homíliájában Pál József Csaba püpsök. – Azt akarja, hogy minden napunk karácsony legyen.

A szentmise zenei szolgálatát a székesegyház énekkara és zenekara látta el, Walter Kindl székesegyházi karnagy vezetésével. A kórus W. A. Mozart C-dúr (KV 317) miséjét, közismert nevén a Koronázási misét (Krönungsmesse) énekelte.

Mindkét szentmise visszanézhető az egyházmegye YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír