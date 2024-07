„Isten a jót keresi bennünk!” – Te Deum a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpontban

„Egy fontos javaslatom van a nyárra: ha már nem kell iskolába járnod, tanulnod, akkor a pihenőidődet fordítsd arra, hogy növekedj a szeretetben. Mert csak azok boldogok, akik szeretnek és akiket szeretnek. S kár lenne a nyarat szomorúsággal, unatkozással tölteni – fogalmazott szentbeszédében Varga László püspök. – Mi lenne, ha a legkisebbtől a legnagyobbig elhatároznátok, hogy a nyaralás alatt növekedni akartok most nem a tudásban, tanulmányokban, hanem a legfontosabban: a szeretetben?

Erről nagyon sok mindent lehetne mondani, mivel Isten a szeretet, számomra ő a minta, s én is tőle tanulok szeretni. Nézzük, hogy mit nem csinál a szeretet.

A szeretet nem pletykál, s nem mondja tovább a rosszat másokról. Isten még sohasem pletykálta ki az emberek rossz dolgait, ezért

ha növekedni akartok a szeretetben, akkor határozzátok el, hogy nem pletykáltok, mert azzal megmérgezitek a másik szívét.

Aki nekem rosszat mond másokról, az megnehezíti, hogy tiszteljem és szeressem azt az embert.

A szeretet nem gőgösködik, nem kérkedik, nincs eltelve magával. Pedig Isten eltelhetne magával, hiszen ő az abszolút tökéletesség, a szent, s még sincs eltelve magával.

Ha növekedni akarsz a szeretetben, akkor mondj le a hiúságról, a gőgről, a kérkedésről.

Mit tesz a szeretet? Mindegyikünkben van jóság. Isten, aki a szeretet, a jót keresi bennünk, mert azt szeretné megnövelni egész lényünkben.

Ha növekedni akartok a szeretetben, akkor keressétek a jót a másikban.

Én még nem találkoztam olyan emberrel, akiben ne lett volna jóság. A börtönben, a büntetőezredben sem. Mindenkiben ott van a jóság, csak észre kell venni. A rossz az tolakszik, és gyorsan szemet szúr. A jóságot már nem olyan könnyű észrevenni, de ott van a másikban, csak keresni kell. Magatokban is keressétek a jóságot!

Minél több jót tesztek, annál jobbak lesztek, s annál inkább növekszik bennetek a jóság.

Isten képmásai vagyunk, aki a szépség. Keressétek a szépet a másikban! Isten szemében mindenki gyönyörű. Miért? Mert aki szeretettel néz a másikra, annak szemében a másik megszépül. Találkoztam olyan édesanyával, akinek a fia fogyatékkal élt. Testileg és értelmileg is. Ez az édesanya újra és újra eljött hozzám, és azt mondta: „Plébános úr! Ugye, hogy milyen szép a fiam?” A mama szeretettel nézte a fiát, s meglátta benne a szépet.

Ha a szeretetben akartok növekedni, keressétek a szépséget a másikban, s mondjátok is ki!

Ugyanígy a jósággal! Ki kell mondani, s elkezd növekedni a szívetekben a szeretet. Mindenkiben van igazság is. Nemcsak neked van igazad. Keressétek az igazságot a másikban, és mondjátok is ki! Erősítsétek meg a szépségben, jóságban, igazságban. S ha ezt gyakoroljátok az előttünk álló két hónapban, akkor szeptemberben egy csomó szentet fogunk viszontlátni ebben az iskolában, mert aki ezt teszi, az növekszik a szentségben” – fogalmazott a főpásztor.

A szentmise végén Varga Bálint igazgató köszöntötte a tanárokat és a diákokat, majd lezárta a tanévet. „A tanítási év végén hálát adunk a tanulásért, az elért eredményekért, a versenyekért, lelki fejlődésekért, a számtalan programért és a nehézségekért is, melyeknek közös megoldása erősítette az iskolaközösséget. A hálaadás mellett szeretném megköszönni minden kolléga, egyházmegyei dolgozó és szülő munkáját, támogatását, amellyel az év sikeréhez hozzájárult – fogalmazott az igazgató. – A következő két hónap hivatalosan a tanévhez tartozik. Talán ez is kifejezi, hogy milyen fontos időszak következik most. A tanév tehát áll egy tízhónapos tanítási évből, illetve egy két hónapos nyári szünetből, amely a pihenés, visszavonulás, gondolkozás, rendrakás, utazás és játék időszaka.

Kedves diákok! Erre az időszakra több tanácsot is meg szoktak fogalmazni, azonban én most csak egy fontosat említek. A szünetet a valós világban, hagyományos kapcsolatokban éljétek meg a virtuális tér helyett. A közös beszélgetés, kirándulás, sportolás, éneklés feltétlenül többet érnek, mint ezen élmények valamely szerverparkban, nulla és egyes számjegyként eltárolt változatai. A természet színei, a legegyszerűbb élőlény bonyolultsága, a reggeli harmat hűvöse, a templom csendje a valóságban sokkal jobb, mint a legfejlettebb 5D-s mozikban, vagy az ultra HD-képernyőt nézve” – mondta az igazgató, majd lezárta a 2023/24-es tanévet.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye



Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír