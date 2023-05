„Isten nem elítélni, hanem megbocsátani akar” – A uspace.hu csapatát is megmozgatta a pápalátogatás

„Isten nem elítélni, hanem megbocsátani akar” – Ferenc pápa ezt az üzenetet többször is elmondta a budapesti Papp László Sportarénában április 29-én tartott, fiatalokkal való találkozón. Miért is olyan fontos ez? A ma fiataljai sok nehézséggel, kihívással, hiánnyal szembesülnek, amelyekre a lelki megerősítés, az Istenbe vetett bizalom és a közösségben megélt öröm pozitív válaszként lehet jelen az életükben. A budapesti pápalátogatásra a Katolikus Szeretetszolgálat által alapított uspace.hu csapata lelkileg és közösségileg is készült, melynek folyamatába Keresztes Ilona, a uspace-podcast szerkesztője avatott be minket.

– A pápalátogatás közvetítései alatt a uspace csapat tagjai, köztük Ön is megszólalt a közmédia stúdiójában mint koordinátor. Mit jelentett a fiataloknak a Szentatya látogatása?

– Nagyon várták a találkozást. Ferenc pápa személye mindenképpen figyelemre méltó. Ő mindig tesz vagy mond olyat, amivel meglep minket. A fiatalok számára ez vonzó tulajdonság. A szabadságot és a nyitottságot látják benne. Ferenc pápa nagy figyelemmel fordul a fiatalok felé, és rengeteg üzenete van, amelyeket kifejezetten nekik szánt. Ezeket a közösségi médián keresztül el is tudta juttatni hozzájuk.

Az ő számukra nem a generációs különbség vagy a magas egyházi méltóság jelenti a távolságot, hanem az, ha nem látják, nem értik vagy nem fogadják el őket. Miközben az elfogadásra várnak, igénylik az útmutatást is.

Aki elnyeri a bizalmukat, annak csüngenek a szavain.

– Hogyan készült a látogatásra a uspace-podcast csapata?

– Ajándékot készítettek Ferenc pápának, de eközben sokkal inkább saját maguknak és mindenki másnak is. Átolvasták Ferenc pápa fiataloknak küldött üzeneteit, és ezek közül kiválasztották azokat, amelyek szíven találták őket. Csokorba szedtük ezeket az idézeteket, és azt is elmondták, hogy miért érintette meg őket.

– Mit jelentenek Önnek ezek a gondolatok?

– Gyönyörű tanúságtételek születtek az elesésről és talpra állásról, a szegények segítéséről, az álmok valóra váltásáról, az életörömről, a valódi férfiasságról, a nők helyéről az Egyházban, a gyónásról, a súlyos betegségről és a betegek kenetéről, arról, hogy hogyan kell időnként az árral szembe menni, és hogy ez miért éri meg. A diákok gondtalannak látszanak, de sokat vívódnak az élet nagy kérdésein, már most hordoznak komoly sebeket az életből, és törekszenek a jóra. Keresik az élet értelmét, és mindeközben várják az útmutatást is. Megindított, ahogy végighallgattam őket.

– Beszéljen kicsit a uspace-podcast idei terveiről!

– Izgalmas évünk van, hiszen megszületett egy közösség, és vele együtt egy abszolút hiánypótló közösségi médiafelület, a uspace.hu. Olyan fiatalok jöttek össze, akik katolikusok, megélik a hitüket, és ezt a nyilvánosság előtt is vállalják. Szívesen beszélnek arról, hogy a hétköznapok küzdelmeiben milyen válaszokat találnak, mi adja nekik az erőt és a reményt. Mindez azért hiánypótló, mert a legtöbb felületen egyensúlyozni kell a hit és a hitetlenség között. Sok esetben ez indokolt is, de szükség van arra, hogy legyen egy hely, ahol a hívő fiatalok hangja is megszólalhat. Erre teremt lehetőséget a uspace-podcast. A kereszténység nem valami takargatnivaló furcsaság, hanem a legjobb út, ahol érdemes elindulni. A közösségi tér tele van influenszerek megnyilatkozásaival, akik simán megmondják, hogy mit kell gondolni, hogy kell cselekedni, és a fiatalok hallgatnak rájuk.

Kell egy hely, ahol a hívők hangja hallatszik, mert azt is sokan keresik, erre is kíváncsiak. Ez nem azt jelenti, hogy csupa jámbor témára kell számítani.

Ők is ki vannak téve a konfliktusoknak, kísértéseknek. Szó lesz a párkapcsolatról, pornóról, függőségekről, az élet és a halál kérdéseiről.

Kéthetente közzéteszünk egy friss videót, amelyben a podcastcsapat tagjai egymással vagy meghívott vendéggel beszélgetnek. Eközben folyamatosan audiopodcastokat is készítünk. Keressük a kapcsolatot az ifjúsági közösségekkel, akiket szívesen bemutatunk. Szeptembertől tervezünk uspace offline eseményeket is, amikor személyesen is vendégül látjuk a fiatalokat, és lehetőséget biztosítunk a nyílt vitára, hozzászólásokra.

A csapat nem zárt. Folyamatosan várunk új tagokat. Jelentkezni lehet az info@uspace.hu e-mail-címen.

Forrás, fotó és videó: uspace.hu/Katolikus Szeretetszolgálat

Magyar Kurír