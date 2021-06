„Kacagni is hallottuk őt” – Barna Gábor néprajztudós vall Bálint Sándorról

„Boldog izgatottságot, egyúttal megnyugvást váltott ki bennem a hír, hogy a Szentatya május 22-én elismerte az erények hősies gyakorlását Bálint Sándor életében. Mégsem volt hiábavaló sokunk imádsága, csendes munkálkodása! Bálint Sándor boldoggá avatásának eljárása újabb állomáshoz érkezett. Talán az illetékes egyházmegyei hatóságok is komolyan veszik végre az ügyet, összegyűjtik és jegyzőkönyvezik az imameghallgatásokat!

Sokfelé hívtak az elmúlt évtizedekben előadást tartani Bálint Sándorról. Ezeken mindig a hűségét és szolgáló szeretetét emeltem ki. Most azonban a hír hallatán ‒ számomra is meglepő módon ‒ erényei közül derűje és szelídsége jutott eszembe. Így összekapcsolva, a kettő együtt. Az örömteli izgalom még éjjel sem hagyott aludni. Róla, kapcsolatunkról gondolkodtam. Felidéztem hosszabb-rövidebb beszélgetéseinket, lemezhallgatásainkat Tömörkény utcai otthonában, szegedi városnéző sétáinkat, a nagyobb társaságban együtt töltött kunszentmártoni estéket, ahol még kacagni is hallottuk őt. Így csak azok tudnak viselkedni, felszabadultan és őszintén, akik feltétlenül bíznak Istenben. Akik tudják, hogy az élet nemcsak kötelesség, hanem szépségekkel teli ajándék is. Hogy sorsunk ugyan gyakran megpróbálhat bennünket, de az Úr mindig ad elég erőt a nehézségek elviseléséhez. Akik azt is tudják, hogy

az „én” a másikért adatott, s hogy a másik ember önzetlen és szerető szolgálatában lehet olyan harmóniát kialakítani, amelyben élnünk érdemes.

Ez a tudat adta derűjét. Hűséggel szolgált családot, szülőföldet, tanítványt, nemzetet, egyházat, tudományt. Mindenkihez és mindenkiről volt néhány jó szava. Csak jó szava. Mellette valahogy megnyugvást érzett az ember, a lelki tisztaság vonzó kisugárzását.

Zaklatott, harmóniát nélkülöző, minden hagyományos értéket megkérdőjelező világunkban az ő példáján okulni lehet. Tanárként, professzorként, tudós kutatóként, családapaként, férjként, gyermeket felelősséggel nevelő apaként olyan életet tudott élni, amilyet mindannyiunknak élni kellene. Élete példája és közbejárása segítsen ebben mindannyiunknak!”

Kiss-Rigó László püspök megbízásából március 17-én adta át Németh Norbert, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia római ágense a Bálint Sándor néprajztudós boldoggáavatási eljárására összeállított Positio huszonnégy példányát a Szentek Ügyei Kongregációjának. Az intézmény prefektusát, Marcello Semeraro bíborost május 22-én fogadta Ferenc pápa. Az audiencián engedélyezte egy vértanúságról és hat hősies erény gyakorlásáról szóló dekrétum közzétételét, amelyben a Bálint Sándorról szóló dokumentáció is szerepel.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió



