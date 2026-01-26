„Keresztény egyházunknak van jövője” – Fiatalok ökumenikus imája Temesváron

Az ökumenikus imaesten részt vett Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, Ioan Călin Bot lugosi görögkatolikus püspök és Kovács Zsombor evangélikus lelkész.

A rendezvény házigazdája Zaharia Pereș temesvári ortodox esperes volt. A jelen lévő fiatalok a Román Ortodox Egyházat, a Szerb Ortodox Egyházat, a Római Katolikus Egyházat, a Görögkatolikus Egyházat és az Evangélikus-Lutheránus Egyházat képviselték. A temesvári egyházmegye részéről jelen volt továbbá Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök és Dumitru Daniel temesvár-gyárvárosi plébános, egyházmegyei ifjúsági lelkész. A program moderátorai George Nicoară tanár és Alexandru Boia harmadéves teológia szakos hallgató voltak.

Bevezetőjében Zaharia Pereș esperes továbbította Ioan Selejan bánsági metropolita üdvözletét, jókívánságait és áldását, majd elsősorban a fiatalokhoz intézte szavait: „Minden ilyen találkozásunk, a párbeszéden túl, Istennek az ember iránti szeretetét közvetíti.”

A Szent Lukács evangéliuma 4. fejezetének 1–13. szakaszát egy evangélikus fiatal, míg a 142. zsoltár 1–12. verseit a szerb ortodox fiatalok olvasták fel. A szerb közösség tagjai, a Dositei Obradovici Líceum diákjai két éneket is előadtak: a Szűzanyának szentelt Bogorodice Djevo himnuszt és a Daruj Bože blagodati című éneket.

Ezt követően a görögkatolikus fiatalok olvastak fel részleteket a 21. zsoltárból (1–23) és Szent Lukács evangéliumából (10,25–37).

Az irgalmas szamaritánusról szóló példázat kapcsán Zaharia Pereș atya beszédében így fogalmazott: „Felebarátunk minden ember, aki Isten képmását hordozza. A hívő ember tetteivel mutatja meg hitét. A szamaritánus is tetteivel mutatta meg Istenbe vetett hitét. A jó cselekedet az a kincs, amit az Isten országa felé vezető úton magunkkal viszünk.”

A római katolikus közösséget a Gerhardinum Római Katolikus Líceum diákjainak csoportja és a Harmonia Christi kórus képviselte, Iustin Călin tanár vezetésével, akik több éneket is előadtak, továbbá az egyik fiatal szép hegedűszólóval gazdagította az estet.

Végezetül az egyes közösségek fiataljai imát mondtak: „Urunk, segíts, hogy támogassuk egymást és reményt adjunk, függetlenül attól, melyik felekezethez tartozunk. Jézus, Te hívtál meg bennünket, hogy együtt járjuk a hit útját. Világosítsd meg utunkat, hogy e zarándokút végén megtaláljunk Téged, reménységünket.”

Az imaest végén a jelenlévők román, görög, latin, magyar és német nyelven mondták el a Miatyánkot, majd a felekezetek elöljárói és papjai áldásban részesítették az egybegyűlteket.

„Ti, akik ma itt vagytok, megmutattátok a világnak, hogy keresztény egyházunknak van jövője, és hogy Isten a szeretet és az emberek közötti megértés Istene” – mondta befejezésül Zaharia Pereș esperes.

Az ökumenikus imaest a házigazda közösség által készített agapéval zárult.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

