„Kezdetben volt az Ige” – Fél évszázados a Magyar Katolikus Rádió anyanyelvápoló műsora

A műsor – amely a Magyar Rádió legendás, 1976-ban indított Beszélni nehéz! című adásának szellemi örököseként talált otthonra a Magyar Katolikus Rádióban – immár fél évszázada szolgál nemzeti identitásunk szellemi iránytűjeként és a magyar szó hűséges őrzőjeként. A Kerekes Barnabás és Kovács Zsuzsa (képünkön) szerkesztésében készülő Szóról – szóval küldetése ma is hű az alapításkori célokhoz. Feladata az általános beszédkultúra fejlesztése, valamint a szép magyar beszéd, a helyes kiejtés és a pontos hangsúlyozás jelentőségének hirdetése.

Anyanyelvünk magyarságtudatunk, kulturális önazonosságunk és nemzeti identitásunk alapja. Láthatatlan végvár, amely a történelem viharaiban is megőrizte a nemzetet. Benne lüktet irodalmunk, hitünk és ezeréves kultúránk. Benne élnek költőink versei, íróink gondolatai és őseink imádságai. A katolikus hit szerint a Szó, az Ige a teremtő és megtartó isteni erő megnyilvánulása. Amikor emberként megszólalunk, ebből a teremtő erőből részesülünk, ezért minden kimondott szavunkért felelősséggel tartozunk. A pontos és hiteles beszéd által a kommunikáció valódi közösségépítő erővé válik, amely láthatatlan, mégis szétszakíthatatlan kötelékként kapcsolja össze a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarságát. A Szóról – szóval hétről hétre ezt a láthatatlan, mégis mindennél erősebb közösséget építi az éter hullámain keresztül, ezzel is szolgálva a magyar nyelv ügyét.

„A Magyar Katolikus Rádió kiemelt szerepet vállal a Katolikus Egyház tanításának hirdetésében, a magyar és az egyetemes kultúra, valamint anyanyelvünk értékeinek megőrzésében. A műsor indulásának 50. évfordulója arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a szép magyar beszéd, a helyes kiejtés és az igényes nyelvhasználat nem csupán esztétikai kérdés, hanem nemzeti önazonosságunk megőrzésének alapvető eszköze” – nyilatkozta Radetzky András, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese.

