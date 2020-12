„Közeleg az Úr” – A székesfehérvári püspökség Adventi Udvara is rendhagyó módon nyílt meg idén

Az egyházmegye honlapján külön oldalon összegyűjtik, és online közzéteszik az Adventi Udvarhoz kapcsolódó anyagokat.

A letölthető Adventi imafüzet bevezetőjében Spányi Antal megyéspüspök így fogalmaz: „Ezt az időszakot annyi minden teszi széppé évről évre. Szép emlék az adventi roráte misék kedves hangulata, a karácsonyi készülődés sok izgalma, a gyerekek várakozása, és a sok feldíszített kirakat, kedves adventi énekek, a szívünkhöz oly közel álló dallamok, régi karácsonyaink emléke… De a lényeg mégis ezek mélyén van! Közeleg az Úr, itt van az Úr érkezése, erre kell készülni!

És ez a készület idén más lesz, mint ahogy azt szeretnénk, ahogy megszoktuk. Más lesz, mint ahogy elterveztük. Járványhelyzet van, nem találkozhatunk úgy, ahogy korábban tehettük. (...) más a hangulat, más a készülődés bensőségessége… Talán sajnáljuk, hogy ez az idei év így másként zárul majd, mint ahogy szerettük volna. Hiszen sokunknak ez az időszak az év leginkább várt időszaka.

Mégis azt gondolom, nem szabad keseregni. Van ennek az adventnek is értéke, és szépsége is. Hiszen most talán még jobban meg tudjuk érezni az első, igazi advent hangulatát, mint ha minden a nekünk megszokott módon történne.”

Az oldalon közzéteszik az adventi programokról szóló híradásokat, a vasárnapi gyertyagyújtások felvételét, emellett minden adventi hétvégén videoüzenetek is segítik majd a lelki felkészülést karácsony szent ünnepére.

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír