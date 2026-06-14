„Lábnyoma a Léleké” – Halmai Tamás versei

Diszkréció

A légben ideák kerengenek.

Fogalmak, eszmék, álmok, rendszerek.

Hogy erő, tömeg, szám és számtan történt:

Isten ízlése szabta meg a törvényt,

stílusérzéke mérte ki a rendet,

mikor kézműves világot teremtett.

Diszkréciót itt ne is követelj:

elárulja a jelentést a jel.

Sétálókert

„Barátaim”, szólok a fűhöz, fához.

„Testvérem”, biccent a fenyő, és fárosz

módjára indul békesség felé.

Követem. Lábnyoma a Léleké.

És átkelünk tizenkét tengeren.

És nem moccanunk. Újratervezem

a halhatatlanság tartalmait.

Megáll a szél. Énekelni tanít.

Munkaterv

Ahogy belakom a zöld tereket,

körbevesz az aranyló eredet.

Mint nemesített fény, úgy gyúlnak át

a klorofillon a galaktikák.

Világosságok szférákig lobogva

világa hull udvari boldogokra.

Őszapók munkatervét, mint a gyom,

aranypintyekkel megtanácskozom.

Lázár

Mikor másodszor meghalt – s utoljára –,

magát újra a sötétben találta:

ugyanabba a nemlétbe zuhant.

De tudta már, palota lesz a hant.

S mikor másodszor feltámadt, gyakorlott

derűvel nézte, hogy folynak a dolgok

Betánián túl, a tér túlfelén.

Isten országa ég és földi fény.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír