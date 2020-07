„Legyetek bátrak, Máriához hasonlóan!” – Véget ért a Virtuális Szalók

A találkozó záró szentmiséjén, az egerszalóki templom búcsúján elsőként Vízi János, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense köszöntötte az egybegyűlteket, majd az egyházközség nevében Ludányi Attila képviselő-testületi világi elnök mondott köszönetet Ternyák Csaba egri érseknek a látogatásért.

A főpásztor a szentmise elején úgy fogalmazott, minden évben különleges alkalom ez a találkozó, mely azt is szolgálja, hogy az ember saját fiatalságát megőrizze.

Szentbeszédében emlékeztetett az érsek, hogy először tartják a találkozó záró, hálaadó szentmiséjét a templom falai között a szabadtér helyett. Ennek az az oka, hogy most minden máshogyan van, idén a virtuális találkozó és a szűkebb körű búcsú mellett döntöttek.

Ezzel együtt a jelenlévőkön azt érezni, megvan az erős vágy, hogy együtt legyünk – folytatta Ternyák Csaba. – A program mottója, „Ez azén testem”, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyében született, s most a megváltozott körülmények miatt új jelentést is kapott. Amikor testileg, fizikailag együtt vagyunk, akkor vagyunk valós közösségben, s megvan a veszélye annak, hogy sokan kísértést éreznek, mondván, hogy az online jelenlét is elegendő. De tudni kell, Jézus a pap közvetlen szavai által lesz közöttünk: „Ez az én testem”. A mi testi valóságunk változik az idő múlásával, de az ember mindvégig testi lény marad.

A nagy elődök a legnehezebb időkben is törekedtek a hűségre, ez is mutatja, hogy úrrá tudunk lenni a körülményeken. S minden időkben a mustármag reménye, hogy a kicsiből nagy, a kevésből sok lesz. Ezért mondhatjuk, hogy keresztény hivatásunk lényege az örömhír átadása másoknak. A jó mellett akarunk dönteni, de tudnunk kell, hogy a jó és a rossz határvonala a szívünk mélyén húzódik!

Évtizedek óta ebben az időszakban van a találkozó, hogy a Szűzanya oltalmába helyezhessük magunkat. „Mária által Jézushoz” – ez az igazság arra mutat rá, hogy Mária a példaképünk, mert ő volt az első követője Krisztusnak. Tisztelete persze nem keverhető össze az Isten iránti imádattal – sokszor éri ez az igaztalan vád a katolikusokat. Segítő, közbenjáró, oltalmazó szerepe van Jézushoz vezető utunkon. Magyarország Mária országa, ezért érezheti folyton népünk anyai szeretetét.

Az út sokszor meredek, de nem vagyunk egyedül, közösségben vagyunk, de emiatt alkalmazkodnunk is kell egymáshoz. A koronavírus-járvány után az újbóli találkozáskor tapasztalhatjuk meg, milyen jó együtt lenni.

„Tegyétek, amit mond!” – szól Mária a kánai menyegzőn, s ez útmutatás nekünk is, elfogadva, hogy kiválasztottak vagyunk Jézus tanítványaként. Ha ezt elfogadjuk, hűségesnek kell lennünk. A hagyomány szerint Mária fiatalon fogadta el az istenszülőséget, ez is példa lehet. A döntésekben sokszor magunkra akarunk hagyatkozni, Isten nélkül, s ez kudarchoz vezethet. A halogatás is veszélyes kísértés!

Ternyák Csaba érsek így biztatta a fiatalokat: „Legyetek bátrak, Máriához hasonlóan! Aki pedig már döntött, tartson ki, bátorság és szeretet kell a hűséghez is. Adja meg mindenkinek Mária közbenjárására Istenünk a hűség kegyelmét! Legyen bátorságotok végigmenni az elkezdett úton!”

A szentmise végén Árvai Zoltán plébános köszönetet mondott a főpásztornak a találkozóért és a szentmiséért. Vízi János ifjúsági referens megköszönte a szolgálatot a Virtuális Szalók sikeréért munkálkodóknak, kiemelve a Szent István Rádió és Televízió munkatársait, akik lehetővé tették, hogy a találkozó eseményei a technika segítségével sok emberhez eljussanak.

Az ifjúsági referens bejelentette: 2021-ben július 15. ás 18. között rendezik meg az egerszalóki ifjúsági találkozót. Buzdított, imádkozzunk mindannyian azért, hogy ismét hagyományos keretek között legyen lehetőség az együttlétre.

A találkozó utolsó napjáról képgaléria ITT tekinthető meg.

Szöveg: Bérczessy András/Egri Főegyházmegye

Fotó: Balogh Ferenc/Egri Főegyházmegye

