„Lépj előre egyet!” – Lezárult a Katolikus Karitász komplex munkaszocializációs programja

Hazai – 2026. február 2., hétfő | 13:35
A Katolikus Karitász 169,41 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével valósította meg a „Lépj előre egyet!” elnevezésű projektet, amelynek célja a munkaerőpiacról tartósan kiszorult emberek foglalkoztathatóságának javítása volt.

A projekt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve keretében valósult meg.

A „Lépj előre egyet!” projekt révén a Katolikus Karitász komplex támogatást nyújtott a munkaerőpiacról tartósan kiszorult emberek számára Baranya, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 16 hátrányos helyzetű településén. A cél az volt, hogy a résztvevők olyan gyakorlati és személyes készségeket sajátítsanak el, amelyek elősegítik az önálló munkavégzést és javítják elhelyezkedési esélyeiket.

A projekt során családi és mintakertek kialakítására, készségfejlesztő közösségi programokra, képzésekre, valamint egyéni munkaerőpiaci mentorálásra került sor. 2026 januárjáig összesen 462 fő részesült személyre szabott támogatásban, mely szorosan illeszkedett a Katolikus Karitász szociális és foglalkoztatási célú tevékenységéhez.

A projekt a Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializációs készségfejlesztő programok támogatása című, RRF-MMSZA-2.0.0.2-24 kódszámú felhívás keretében valósult meg, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) finanszírozásával.

A projektről bővebb információt a Katolikus Karitász honlapján olvashatnak.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász

Magyar Kurír

