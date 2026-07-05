„…megkérdeztem a földtől” – Iancu Laura versei

Voltam kislány

megkérdeztem a földtől

hová vitte apámat

kölcsönadtuk s a hosszú út

nem való lábának

a szeme vak a botja itt maradt

kísérje vissza apámat

megkérdeztem az eget

látott-e szabadabbat

és engedelmesebbet

hívták vagy menni akart

tán nem volt már íze

a földi vizeknek

megkérdeztem apámat

hogyan leszünk ezután

s ki beszélni tanított most hallgat

szoktatja velem a némaságot

voltam kislány vagyok árva

földtől égtől és apától

járhatatlan távolságra

Párbeszéd sötétedésben

tudod mikor a tenger dacol a viharral

erdő a széllel

a mennyben tanácskozást tartanak

mi legyen az alvó emberrel

kezet kapott hogy tegye

lábat hogy vigye

szívet hogy szaporítsa a jót

s az ember mint önfeledt állat

fetreng a porba’ és azt hiszi

a por a mivolta

mikor a föld dacol a tűzzel

és a láng alulról felülről marja az arcát

ne hidd hogy

az ember félig elég

félig a földnek adja magát

tudod mikor az elemek bevégzik a széthullást

a mennyben megkezdik a lakomát

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír