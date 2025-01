„Melléjük szegődöm” – Idén is meghirdeti időspasztorációs tréningjét az MKPK Családügyi Bizottsága

2023-ban a nagyszülők és idősek világnapja alkalmából a Szentatya a püspöki konferenciák családokért felelős püspökeit arra kérte, hogy nyomatékosan foglalkozzanak az időspasztorációval.

„Nemcsak azért kell odafigyelnünk a nagyszülőkre és az idősekre, mert kötelességünk kifejezni hálánkat és szeretetünket irántuk, hanem mert erre egy emberibb és testvéribb társadalom építéséhez is szükség van. A Szentatya arra hív bennünket, hogy ismerjük el értéküket a hit és a remény új nemzedékeknek történő átadásában, és ne csak alkalmanként, hanem állandóan. Tehát nemcsak az a cél, hogy évente egyszer megünnepeljük idős szeretteinket, hanem annak állandó éreztetése velük, hogy keresztény családunk és közös történelmünk szerves részét képezik. A világ számos pontján ők a közösségek hivatkozási pontjai és az emlékezet őrzői. Ezért mentalitásváltásra van szükség közösségeinkben: le kell győznünk az előítéleteket, melyek passzív és haszontalan embereknek tartják az időseket, és hozzá kell szoknunk egy olyan lelkipásztori gondoskodáshoz, amelyet kölcsönösség és osztozás jellemez.” (Pasztorális segédlet a világnap ünnepléséhez) Hazánkban egy olyan korosztályról van szó, amelyik egyáltalán nem vagy csak kevés hitoktatásban részesült, illetve vallásgyakorlása nehezített, sokszor ellehetetlenített volt. Az élet harmadik harmadában mindenkit megérint az élet végessége, feldolgozásra vár az életút. Programunk ebben szeretne segíteni mentorok felkészítésével.

A tréning célja az aktív idősödést és az időskori értékek megélését támogató önkéntes, hitben élő mentorok képzése, akik kis közösségeket, programokat szerveznek helyben, egyházközségi szinten, támogató módon vezetnek beszélgetéseket, szükség esetén szakembereket vonnak be a programokba.

A tréningre családreferensek, hitoktatók, lelkipásztori kisegítők, állandó diakónusok és akolitusok, animátorok, valamint idősekkel foglalkozó szociális munkások, idősellátásban dolgozó, keresztény értékrend szerint élő munkatársak jelentkezését várják a szervezők.

A mentorok célcsoportját az időskori életszakaszba lépők és időskorúak adják, akik vagy vallásosak, vagy a maguk módján gyakorolják vallásukat, akik adott életkorban esetleg elhagyták a hitüket, és most keresnek kapaszkodót. A cél olyan helyi, aluról szerveződő kisközösségi fórumok, kapcsolatok létrehozása, melyekben az életkorral járó kihívásokról és hitbéli kérdésekről, spiritualitásról esik szó, és válaszok, tapasztalatcsere születnek. A csoportlétszám minimum 10, maximum 16 fő.

A tréning időtartama:

Négy csütörtöki nap (4×8 óra), továbbá egy bentlakásos péntek-szombati nap

A részvétel feltételei:

– lelkipásztori ajánlás

– kérdőív kitöltése, a teljes körű részvétel vállalása

– minimum középfokú végzettség

– személyes (online) meghallgatáson való részvétel.

A tréning elvégzéséről tanúsítványt kapnak a résztvevők.

A végzett önkéntes mentorokat két alkalommal közös konzultációs lehetőség segíti jelenléti formában, szükség szerint pedig online kapcsolatba léphetnek a képzés vezetőivel is.

A tréning vezetői:

Dr. Benkő Ágota

Dr. Leleszi-Tróbert Anett Mária

Tóth András atya

A tréning tematikája:

– a demográfiai folyamatokból fakadó társadalmi kihívások;

– az idősödő korosztály pasztorációjának alapelvei az Egyház tanításának tükrében.

A praxisorientált tréningnapokon nagy hangsúlyt fektetnek majd az időskori életfeladatok termékeny megélésének útjaira, a spiritualitásban és vallásgyakorlásban rejlő erőforrásokra. A tréning során az önkéntes munka megélése, szabályainak megismerése mellett a résztvevők megismerkednek a programszervezés, közösségépítés, csoportvezetés alapismereteivel is.

A tréning elméleti blokkokból és intenzív csoportmunkából áll. A résztvevők haladását jegyzet segíti.

A szervezők arra is lehetőséget kívánnak teremteni, hogy a jövőben helyben szervezzenek mentortréninget a képzés kidolgozói segítségével és/vagy tréneri kompetenciákkal rendelkező helyi szakemberek bevonásával. Azok számára, akik mentortréninget szeretnének vezetni, a tréning elvégzése kötelező, valamint tréneri felkészítő alkalmon kell részt venniük, amit a tervek szerint 2025 őszén tartanak majd meg. A tréning vezetéséhez az elméleti alapokat tartalmazó diasorokat, valamint módszertani segédletet is kapnak a résztvevők. A tréninget tartók szupervíziós alkalmakon is részt vesznek majd.

A jelentkezési határidő február 2., a jelentkezési felület ITT érhető el.

Az online felvételi beszélgetés időpontja: február 6.

A tréning helyszíne az MKPK Irodaháza, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.

A mentorképzési programról részletesen ITT olvashatnak.

Forrás: MKPK Családügyi Bizottsága



Fotó: Merényi Zita (archív); MKPK Családügyi Bizottsága



