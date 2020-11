„Nézd, az ajtóban állok és kopogok…” – Ökumenikus adventi gyertyagyújtás Debrecenben

Kocsis Fülöp nyíregyházi érsek-metropolita üzenetében kifejtette: idén különösen is megérezzük, mennyire szükségünk van egymásra, arra a kötelékre, amely összeköt bennünket. Távolságokat kell tartanunk, de szükségünk van a testvéri összetartozásra, hogy megfoghassuk egymás kezét. Ez az emberi vágy égető erővel tör fel belőlünk, abból fakad, hogy Isten akar magához ölelni minket. A kitárt kézre csak kitárt kézzel lehet felelni. Isten mint gyermek kitárt kézzel érkezik hozzánk, majd a kitárt kéz nagypénteken a keresztre szegeződik, hogy végérvényesen igazolja ezt számunkra. Most a születéskor meg kell ezt éreznünk. Bár a fizikai távolság egyre nagyobb, a karácsony arra késztet bennünket, hogy egymáshoz és Istenhez is közeledjünk.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök arra hívott, hogy gondoljuk át, mire készülünk, mi az ünnep tartalma. Karácsonykor Jézus Krisztus eljövetelét ünnepeljük.

Három eljövetelről beszélhetünk. Isten kétezer évvel ezelőtt emberré lett. Eljött és eljön hozzánk mindennap gondviselő szeretetével, segítő kegyelmével, igéjével, amivel megszólít. S eljön a világ végén is, személyes életünkben pedig, amikor átlépjük a halál kapuját. Az első eljövetelről az evangélista így beszél: „Meglátogat minket a napkelet a magasságból, hogy a sötétben és a halál árnyékában ülőknek ragyogjon, és lépteinket a béke útjára irányítsa” (Lk 1,78–79). Ez karácsony ünnepének titka. Betlehemben emberképű lett az Isten, hogy megmentse az ő képmását, és újjáteremtsen bennünket.

A második eljövetelt mindennap átélhetjük. Isten segítő kegyelmével meglátogat, hogy életre váltsuk a tőle kapott tanítást, hogy igéje hatékonyan működjön bennünk és általunk a világban. Istennek is van egy álma minden emberről: hogy fiának képmását öltse magára. Jézus példát adott földi életében az igazi szeretetre, ami a másokért odaadott élet – mondta a megyéspüspök. Majd utalt az ifjúságról szóló 2018-as püspöki szinódus záródokumentumára, amelyben megfogalmazták, hogy túl sok időt töltünk azzal a kérdéssel, hogy kik vagyunk, ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, kiért vagyunk. Jézus értünk lett emberré, mi is másokért lehetünk jó emberekké.

A harmadik eljövetelről ezt olvassuk: „Nem tudjátok, mikor érkezik… ne találjon alva benneteket” (vö. Mk 13,35). Nem tudjuk, mikor lesz a világ vége, ahogy azt sem, mikor szólít magához az Úr. De nem csak ekkor élhetjük meg az Úr érkezését életünkbe, ő bármelyik pillanatban kopogtathat szívünk ajtaján. Hiszen ezt mondja: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok…” (Jel 3,20).

A beszédeket követően a főpásztorok és a polgármester együtt meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját, majd kigyúltak Debrecen karácsonyi fényei.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Haon.hu

Magyar Kurír