„Nincs másik alap, csak Krisztus” – Érseki szentmise Egerben Szent István ünnepén

Szent István ünnepe egyházi főünnep, s egyúttal legfontosabb nemzeti ünnepünk is – mondta el a főpásztor szentbeszédében. Hozzátette:

Szent István nemcsak király volt, hanem apostol is, vagyis küldött, hiszen amikor megkapta a koronát a pápától, nemcsak királyi megbízást kapott, hanem azt a feladatot is, hogy szervezze meg az egyházat Magyarországon.

Ternyák Csaba elmondta: három évvel ezelőtt került az érseki palota díszudvarára államalapítónk szobra, s az alkotás a szent király előtt mint az egyházmegye alapítója előtt tiszteleg. Egyik kezében az alapítólevelet, másikban az apostoli keresztet tartja. Milyen üzenete van ma ennek az ifjú királynak? – tette fel a kérdést az érsek.

A szentmise olvasmányain keresztül arra bátorít, hogy építsük tovább életünket az evangélium alapjaira, legyünk Krisztus-hordozók, megújult emberek. Az evangélium alapjaira építeni nem azt jelenti, hogy régiek lennénk, ellenkezőleg: mi a tekintetünket a jövőbe vetjük, a lényegre figyelve. 1991-ben II. János Pál pápa a Hősök terén arra emlékeztetett, hogy Jézus a ma embere, az új ember, aki Isten rendeléséből végigvezetett bennünket századokon keresztül, s ma is vezet, mert az igazság mindig időszerű, miként a jóság, az igazságosság és a szentség.

A jó és szilárd alapokra építeni látszólag elvesztegetett előforrás, hiszen az alapokat a földben senki nem látja. Aki viszont meg akarja spórolni ezt, az csak a látszatra gondol. Mi az életünket Krisztus szavára akarjuk alapozni.

Ez az ünnep alkalmat ad arra, hogy közösségileg is mérleget készítsünk arról, hogyan bántunk Szent István örökségével, mint magyarok és mint keresztények – tette hozzá az érsek. – Alapvetően hűek maradtunk gyökereinkhez, a múlt század két vesztes háborúja, Trianon, a kommunizmus komolyan sújtott bennünket, de új erőforrást merítünk mindig. Jézus visszautasítása azóta is folytatódik a történelemben, napjainkig: kinevetik, kigúnyolják, háttérbe szorítják, meghamisítják, hazugságokat terjesztenek róla. Mégsem veszítjük el bátorságunkat, pedig látjuk, hogy vannak, akik megvetik hitünk alapját, de ki kell állnunk ezt a próbát.

Sziklára építeni azt is jelenti, hogy a mai Péterrel, a pápával is egységben vagyunk. Azért van bennünk határtalan bizalom a szikla erejében, mert a szegletkő, Krisztus a mi reményünk. Ezer évvel ezelőtt Szent István nem félt Krisztusra alapozni, elfogadta hitét és szentnek tartotta a pápától tartott koronát. Nem félt a múltba révedő táltosoktól, az okoskodó és értetlenkedő rokonoktól vagy a harcos ellenségtől. Megtalálta élete házának szikla alapját és semmi sem tudta eltántorítani, hogy arra építsen házat, hazát és jövőt. És ma is ezt üzeni nekünk: nincs másik alap, csak Krisztus. A huszadik század romboló ideológiái után is azt látjuk, nincs más alap.

Szentbeszéde végén az egri főpásztor úgy fogalmazott: segítsen bennünket a megújulásban Szent István, hazánk fő védőszentje és a Magyarok Nagyasszonya, akinek oltalmában vagyunk.

Ternyák Csaba a szentmise végén megáldotta az új kenyeret. Az idei sajátos helyzet miatt a korábbi hagyományoktól eltérően most nem osztották ki a hívek között a megszentelt kenyereket, idén rászoruló családok kapják meg ezeket. A szentmisén köszönetet mondtak a hevesi gazdáknak, az egri malomnak, az Agrárkamarának és az Egererdő Zrt.-nek a felajánlott kenyérért.

Forrás: Bérczessy András/Egri Főegyházmegye

Fotó: Gergely Gábor

Magyar Kurír