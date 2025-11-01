„Örüljetek és ujjongjatok!” – Szentmisét ünnepeltek mindenszentekkor a Pécsi Köztemető kápolnájában

Ez az ünnep arra emlékeztet bennünket, hogy nemcsak a nagy szenteket tiszteljük, akiket névről ismerünk, hanem mindazokat, akik előttünk jártak az üdvösség útján, és már részesülnek Isten dicsőségében. Ők azok, akik beteljesítették életük célját: eljutottak az örök boldogságra, amelyet Isten mindannyiunknak megígért – fogalmazott szentbeszédében Molnár Erik.

A püspöki titkár hangsúlyozta:

Jézus szavai világossá teszik: földi életünk zarándokút, amely az örök haza, a mennyország felé vezet, ahova azok jutnak el, akik hisznek Krisztusban, és az irgalom és a szeretet gesztusai alapján élik életüket.

Nem tökéletes emberekről van szó, hanem azokról, akik szívükben igent mondtak Isten szeretetére, és igyekeztek azt megélni.

Jézus arról is beszél, hogy van pokol, mégpedig azok számára, akik tudatosan elutasítják a szeretetet, az irgalmat, akik hátat fordítanak Krisztusnak, pedig felismerték benne az igazságot. Ez nem ijesztgetés, hanem figyelmeztetés:

az életünknek van súlya, a döntéseinknek van következménye

– mutatott rá a püspöki titkár, majd az Egyház tanítása szerinti tisztítótűzről is beszélt: Olyan emberek jutnak oda, akik Isten mellett döntöttek, de még hordozzák gyarlóságaikat, sebeiket. A tisztítótűz nem büntetés, hanem Isten irgalmának jele: a megtisztulás lehetősége, ahonnan a mennyországba vezet az út.

Ez az ünnep arra hív, hogy vegyük komolyan földi életünket, mert amit teszünk, az nem mellékes, hanem az örökkévalóság felé mutat. Isten mindannyiunkat a mennyország örömére hív,

de nem kényszerít rá senkit.

A mennyország mindenki számára nyitva áll. Nem a kiválasztott keveseké, hanem mindenkié, aki Krisztushoz tartozik. Ezért hangzik olyan erőteljesen Jézus üzenete:

„Örüljetek és ujjongjatok!” Jézus az öröm útjára hív minket, ami nem azt jelenti, hogy nincs szenvedés az életünkben, hanem azt, hogy tudjuk: nem a szenvedésé az utolsó szó.

Mindenszentek ünnepén emeljük fel szívünket az örök hazára. Örüljünk és ujjongjunk, mert a mennyország nyitva áll. Ez a mi reményünk, ez a mi örömhírünk. És miközben itt a földön még zarándokolunk, ne feledjük: minden tettünknek örök súlya van. Éljünk szeretetben, irgalomban, hűségben – és így egy napon mi is csatlakozhatunk ahhoz a megszámlálhatatlan szenthez, akik már az örök boldogság fényében élnek – zárta szentbeszédét Molnár Erik püspöki titkár mindenszentek főünnepén.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír