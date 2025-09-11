„A szellem áldott gyümölcseiért” – Ekler Andrea: Mielőtt? Miután?

Ekler Andrea irodalomtörténészként és a Magyar Napló folyóirat szerkesztőjeként is fontos szereplője kortárs irodalmunknak. Legújabb kötete – a tőle szokott módon és minőségben – a népi-nemzeti gondolatkör esztétikai dimenziójában végez vizsgálódásokat. Mégpedig három tételben.

A Mielőtt? Miután? (Emlékezet és irodalom) első ciklusa költőkhöz szól hozzá. Az itt helyet foglaló – és eszméleti tért ölelő – esszék Nagy Gáspár 1956-hoz való lírikusi viszonyát és ars poeticáinak szellemiségét tárgyalják; Csoóri Sándor ünnepi motivikáját és kései költészetét bírják szóra; Ágh István poétikai világáról festenek aprólékos képet; és Kovács István egyik kísérletező verseskötetéhez közelítenek kísérletező nyitottsággal. A cikluscím (Az ember evangéliuma) az értelmezések krisztiánus látószögét is finoman előrevetíti; a Nagy Lászlótól vett mottó a költőket „a szellem áldott gyümölcseiért” szövetkező titkos rendnek tünteti föl.

„Mielőtt még minden miután lesz” – szól figyelmeztetően a kötet egyik mottója (Nagy Gáspár verséből). A verssor a második esszécsokor címéül is szolgál, egyúttal a krízishelyzetekre érzékeny – s az értékelvűségbe vetett bizodalmat föl nem adó – kritikus-irodalomtörténész szerző szakmai habitusát, kérdező lelkületét is körvonalazza. És hogy mivel foglalkoznak az itt olvasható írások? Történelmi távlatban olvassák meg Visky András és Gulácsy Irén műveit; a historikus felelősség jegyeit keresik (és találják) Görömbei András tudós életművében; s mindehhez Papp Endre Görömbei-monográfiáját is avatott összegzéssel ajánlják.

A harmadik szerkezeti rész („Hajótöröttek vagyunk”) a szellemi előzményeket részletezi, a művelődéstörténeti origóig pillant vissza: Németh László munkásságát elemzi több nézőpontból, több vetületben. Az egyéni és a közös sors öröknek tetsző kérdéseit ráadásul úgy nagyítják ki ezek a szövegek, hogy mindegyikük párhuzamot rajzol: Németh László Balassi-, Petőfi- és Jókai-képét taglalja egy-egy írás; majd három további esszé Németh és Tamási Áron, Szabó Zoltán, Várkonyi Nándor gondolati kapcsolatát világítja át. A záró passzus végkövetkeztetését – mint szakmai credót – Ekler Andreára is visszavonatkoztathatjuk: „…mindketten érdeklődéssel figyelték saját koruk történelmi, tudományos, kulturális jelenségeit, s arra törekedtek, hogy tapasztalataik alapján pozitív megoldások lehetőségeit nyújtsák, lenyűgöző műveltségüket, tudásukat egy közösség javára fordítsák.”

A belív gazdagon sorjázó kérdéseihez, válaszaihoz szervesen simul a fedél tipográfiája. Nagy András grafikája a borítón nemcsak a lóra: az olvasóra is szárnyat igéz.

