„Túl az innenső szavak szellemén…” – Halmai Tamás versei

Isten népe

Izabella nővérnek

Özvegyült hajadon a téli tájék.

Jászolba szegezett remény az ünnep.

Áttetsző éjszakáig eltalálnék,

asszonyba öltözött nap úgy kerülget.

Túl az innenső szavak szellemén

– testre feszített lelkek – bárha volnánk!

Az én a legbűnösebb lelemény.

A te a legártatlanabb valóság.

Mert népe énekli gyónás okán,

Isten népdala a gregorián.

Nyomomban magam nélkül poroszkálok.

A fénytől nem látom, hogy ragyogóra

az ég festi-e a teret, vagy a rózsa.

Szájukat bezárják az oroszlánok.

* * *

Zsoltárvázlat

Szeretett fiában kedve telik.

Jézust a halászok keresztelik.

Címerében szamár és pálmaág.

Anyák dajkálják a patrisztikát.

Latrok lajstroma is szenteket taglal.

Nincs mellékes bűn, csak szíven szúrt angyal.

Éjente, mikor bukni áhítok,

térdre hullnak a katedrálisok.

Pataknak szarvast a szomj kiutal.

Sár békél mennyek királyaival.

* * *

Szégyenlős mennyország

„Visszatérve milyen az érkezés,

van-e pecsét, vámmentes övezet,

az asztronautákat megmotozzák,

vagy elég, ha Isten

már látta a lelküket?”

(Pétery Dorottya: Tűnődés e-k)

Angyal – hibákkal? Ördög – erényekkel?

Türelmet játszik emberrel az ember.

Finom lecke a nyers tapasztalat.

Fejtsem, fejtsem, felejtsem szavamat.

Kitudódik, ha érek hegytetőre,

szélcsendnek szél a lelkivezetője.

Mert menyasszony lett, nemtől szabadul

szerzetesnővér szakadatlanul:

dibdáb fensége gyűrt sár és tövisfény –

s belőle sarjad terek közt az ösvény.

Szégyenlős mennyország, értünk lakatlan.

Belebetegszem, ha épp igazam van.

Ki mellkasodban a szívemet hordod,

semmik alanya, igenektől boldog,

fényből szerkesztett árnyék, jöjj elő!

Leggyöngédebb a legnagyobb erő.

Fotó: Lambert Attila

