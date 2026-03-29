„Túl az innenső szavak szellemén…” – Halmai Tamás versei

Kultúra – 2026. március 29., vasárnap | 13:40
Halmai Tamás költő, író, irodalmár az Új Ember 2026. március 22-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben megjelent három versét olvashatják.

Isten népe

Izabella nővérnek

Özvegyült hajadon a téli tájék.
Jászolba szegezett remény az ünnep.
Áttetsző éjszakáig eltalálnék,
asszonyba öltözött nap úgy kerülget.

Túl az innenső szavak szellemén
– testre feszített lelkek – bárha volnánk!
Az én a legbűnösebb lelemény.
A te a legártatlanabb valóság.

Mert népe énekli gyónás okán,
Isten népdala a gregorián.
Nyomomban magam nélkül poroszkálok.

A fénytől nem látom, hogy ragyogóra
az ég festi-e a teret, vagy a rózsa.
Szájukat bezárják az oroszlánok.

* * *

Zsoltárvázlat

Szeretett fiában kedve telik.
Jézust a halászok keresztelik.

Címerében szamár és pálmaág.
Anyák dajkálják a patrisztikát.

Latrok lajstroma is szenteket taglal.
Nincs mellékes bűn, csak szíven szúrt angyal.

Éjente, mikor bukni áhítok,
térdre hullnak a katedrálisok.

Pataknak szarvast a szomj kiutal.
Sár békél mennyek királyaival.

* * *

Szégyenlős mennyország

„Visszatérve milyen az érkezés,
van-e pecsét, vámmentes övezet,
az asztronautákat megmotozzák,
vagy elég, ha Isten
már látta a lelküket?”
(Pétery Dorottya: Tűnődés e-k)

Angyal – hibákkal? Ördög – erényekkel?
Türelmet játszik emberrel az ember.

Finom lecke a nyers tapasztalat.
Fejtsem, fejtsem, felejtsem szavamat.

Kitudódik, ha érek hegytetőre,
szélcsendnek szél a lelkivezetője.

Mert menyasszony lett, nemtől szabadul
szerzetesnővér szakadatlanul:

dibdáb fensége gyűrt sár és tövisfény –
s belőle sarjad terek közt az ösvény.

Szégyenlős mennyország, értünk lakatlan.
Belebetegszem, ha épp igazam van.

Ki mellkasodban a szívemet hordod,
semmik alanya, igenektől boldog,

fényből szerkesztett árnyék, jöjj elő!
Leggyöngédebb a legnagyobb erő.

 

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

