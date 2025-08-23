„Úgy ragyogjon a ti világosságotok…” (Mt 5, 16) – Mit takar az „erősségfókuszú” gondolkodásmód?

Elég JÓ?

Nagyszüleim kiváló matematikusok, tanáremberek voltak, ebből fakadóan szinte az anyatejjel szívtam magamba az üzenetet, hogy a szorgalmas munka és a magas teljesítmény „alap”. Mint oly’ sok dolognak, ennek is számos hozadéka és költsége lett a saját életemre vonatkozóan, és amióta édesanyaként a saját gyermekeim iskolai előmenetelét is követem, támogatom, gyakran eszembe jut egy történet nagyapámmal.

A szokásos nyári (kötelező) vasárnapi matekozás után elindultunk hazafelé, ő mindig elkísért egy darabon. Aznap a házukból kilépve – szelíden megfogva a karomat – a hazafelé vezető úttal ellentétes irányba fordultunk. Röviddel a bizonyítványosztás után lehettünk, mert az egyik téma, ami a levegőben feszült, az volt, hogy milyen eredménnyel zártam az évet. Talán hatodikos lehettem. Szomorkodva meséltem, hogy az egyik tantárgyból „csak” négyest kaptam.

Erre nagyapám megállt, rám nézett és komolyan, meggyőződéssel, ugyanakkor szeretetteli könnyedséggel a hangjában mondta: „Esztikém, de hiszen a négyest, ha szövegesen írják le, az a jó. Ne keseregj. Az JÓ!” Majd tovább sétáltunk a közeli cukrászda felé, ahol egy szelet dobostortával ünnepeltük meg azt, ami JÓ.

A bennünket körülvevő, rendkívül gyorsan változó világban gyakran élünk meg bizonytalanságot, tekeredünk bele a megfelelési kényszerbe. A társadalmi diskurzusokban, az oktatásban-nevelésben, a családi életben, sőt, a segítő munkában, folyamatokban is sokszor előtérbe kerülnek a hiányok, hibák, problémák. Amikor pedig az a kérés érkezik hozzánk egy adott közegben, hogy soroljuk fel 5 erősségünket, akkor sokan komolyan kínban vannak, és örülnek, ha kettőig eljutnak.

Számtalan oka van ennek a jelenségnek, mindezek feltárása nem célja jelen írásomnak, az azonban igen, hogy a figyelem fókuszát, a gondolkodásunkat az erősségek irányába segítsem, megmutatva, hogy miért fontos nem csak a személyiség kibontakozása, de a közösségi élet fejlődése szempontjából is, hogy egyrészt tisztában legyünk az erősségeinkkel, másrészt tanuljuk és gyakoroljuk a használatukat, kimunkálásukat egyéni-személyes és közösségi, vagy akár szakmai életünkben is.

Ma talán még nagyobb jelentősége van annak, hogy újra felfedezzük: mindannyian kaptunk valamit, amivel hozzájárulhatunk az élethez. Fontos hangsúlyozni, hogy az erősségfókuszú gondolkodás – amely a pozitív pszichológia egyik legtermékenyebb ága – nem azt állítja, hogy nincsenek nehézségek, hanem azt, hogy

a fejlődés kulcsa sokkal inkább a meglévő jó kibontakoztatásában rejlik, mint hiányok hangsúlyozásában, a hibák javításában, vagy a botlások kihangsúlyozásában.

Könnyű belátni, hogy ez a szemlélet mélyen összecseng a keresztény hit tapasztalatával is:

Isten nem elsősorban azt nézi, mi hiányzik belőlünk – hanem azt, mit kezdünk azzal, amit már megkaptunk.

Mik azok az erősségek? – Rövid pozitív pszichológiai háttér

Az erősségek (vagy karaktererősségek) olyan belső, pozitív tulajdonságok, amelyek meghatározzák, hogyan viselkedünk, érzünk és gondolkodunk. Ryan Niemiec, a pozitív pszichológia egyik kiemelkedő kutatója, és a VIA Karakter Intézet társalapítója szerint ezek az erősségek segítenek bennünket abban, hogy értelmes életet éljünk, és valódi kapcsolatokat alakítsunk ki.

„A legjobb önmagadhoz vezető út a karaktererősségeiddel van kikövezve” – mondja Niemiec A karaktererősségek hatalma című, magyarul is megjelent könyvében, melyben arra keresi a választ, „hogyan tudjuk a bennünk lévő pozitív jegyek segítségével a személyes jóllétünket kimunkálni, illetve jobbá tenni a kapcsolatainkat és a közösségeinket.”

A karaktererősségek a személyiségünk pozitív részei, olyan minőségek, mint a kedvesség, kíváncsiság, kitartás, melyek elemi részei annak, akik vagyunk és amelyeket mások is és a társadalom is értéknek tekint

– írja.

A karaktererősségekkel való munkát egy sok évig tartó kutatás előzte meg. A több mint ötven kutató, többek között Martin Seligman, a pozitív pszichológia egyik vezéralakja együttműködésével, valamint több tízezer ember bevonásával készült, kontinenseken átívelő nagyszabású kutatás célja az volt, hogy megnézzék, léteznek-e olyan erények, erősségek, amelyek földrajzi, kulturális hovatartozástól függetlenül minden ember számára értéket képviselnek, illetve milyen technikák, eszközök, módok vannak az ember eszköztárában ezek kimunkálására, fejlesztésére.

A kutatási eredmények azt mutatták, hogy 24 olyan karaktererősség létezik – hat fő erénycsoportba rendezve, mint például bölcsesség, bátorság, emberiesség, igazságosság, mértékletesség és transzcendencia –, amelyek az emberiség különböző szegletében egyformán jelen vannak és értéknek számítanak. Ezek nem teljesítményalapú képességek, hanem olyan adottságok, amelyeket minden ember birtokol, és amelyeket tudatosítva fejleszthetünk.

Forrás: Bízd Rá Magad Média

Fotó: Freepik; Pexels

Magyar Kurír