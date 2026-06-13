„…valamit mondanom kell még a keresztről” – Iancu Laura versei

A fekete keresztről

valamit mondanom kell még

a keresztről

nemegyszer láttam

láttam hogy aki rajta függ

magában beszél

s az esőcseppeket lefújja ajkáról

lestem a szemét körbesétáló hangyát

ébreszti előbb

aztán nyelvére teszi a morzsát

ha nem vagyok mellette a cinke elviszi

ne hidd hogy itt nem történik semmi

hasad a gerenda mállik a vasszög

a lábak bármikor készek járni

A fekete fáról

amikor másodszor szerettelek meg

egy feketedő fába kapaszkodtam

(mert nem játék ez és nem kísérlet)

a fölhevült erdő arcomba csapta lélegzeted

s a féltakarásban vártam

vártam hogy talán a vércsék a verebek

megsúgják rejtekhelyemet

de te nem beszéled a madárnyelvet

és nem kísérted Istened

sokáig keringtem még a fa körül

talán a villám

talán a Nap hagyta fedetlenül

egy hajnalon pólyába köti majd a tél

s a borostyán tavasszal felfalja

végzetszerűen táncolt már a szél

félni kezdtem és elindultam

ahogy a megtagadottak mennek haza

négy égtáj felé a vermelő éjszakába

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír