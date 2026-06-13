„…valamit mondanom kell még a keresztről” – Iancu Laura versei

Kultúra – 2026. június 13., szombat | 17:00
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Iancu Laura József Attila- és Stephanus-díjas költő, író az Új Ember 2026. június 7-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben megjelent veresit olvashatják.

A fekete keresztről

valamit mondanom kell még
a keresztről
nemegyszer láttam
láttam hogy aki rajta függ
magában beszél
s az esőcseppeket lefújja ajkáról
lestem a szemét körbesétáló hangyát
ébreszti előbb
aztán nyelvére teszi a morzsát
ha nem vagyok mellette a cinke elviszi
ne hidd hogy itt nem történik semmi
hasad a gerenda mállik a vasszög
a lábak bármikor készek járni

 

A fekete fáról  

amikor másodszor szerettelek meg
egy feketedő fába kapaszkodtam
(mert nem játék ez és nem kísérlet)
a fölhevült erdő arcomba csapta lélegzeted
s a féltakarásban vártam
vártam hogy talán a vércsék a verebek
megsúgják rejtekhelyemet
de te nem beszéled a madárnyelvet
és nem kísérted Istened

sokáig keringtem még a fa körül
talán a villám
talán a Nap hagyta fedetlenül
egy hajnalon pólyába köti majd a tél
s a borostyán tavasszal felfalja

végzetszerűen táncolt már a szél
félni kezdtem és elindultam
ahogy a megtagadottak mennek haza
négy égtáj felé a vermelő éjszakába

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#irodalom

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