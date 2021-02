„Vegyék komolyan az emberek elégedetlenségét” – Orosz katolikusok az országukban zajló tüntetésekről

Az orosz katolikus püspöki konferencia titkára, Stephan Lipke a következőképpen nyilatkozott: „Mindig is olyan országról fogok álmodni, ahol az emberek szabadon az utcára vonulhatnak, és kifejezésre juttathatják meggyőződésüket. Olyan országról is álmodom, amely senkitől nem tagadja meg az igazságosságot. A dolgok természetesen nem lehetnek tökéletesek. De remélem, hogy legalább küzdeni és érveket felsorakoztatni lehetséges lesz a helyzet javulásáért – Isten segítségével.”

A püspöki kar jezsuita titkára arról is beszélt, hogy minden éjszaka elolvassa Lukács evangéliumából Mária énekét, a Magnificatot, hogy emlékeztesse magát arra:

bizonyos helyzetekben nem a csend és a némaság a jó megoldás:

„Még a legtompább és legszörnyűbb szovjet időkben is volt ellenállás az országban – úgy tűnhetett, hogy az emberek némán vonulnak a vesztőhelyre, de azért voltak olyanok, akik nem maradtak csendben. Ma nagyon fontos, hogy bátran elmeséljük egymásnak azok történeteit, akik nem féltek, s szavaikkal és tetteikkel szembeszálltak a bűnös rezsimmel.”

Viktor Khroul, a moszkvai közgazdasági főiskola katolikus professzora, aki két éve a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is előadást tartott, s egy időben a Világiak Pápai Tanácsának tagja volt, a következőket mondta: „Még az eseményeket alig figyelemmel kísérő közömbös katolikusok is egyre aktívabbak lesznek, ahogy érezni kezdik az üldözések hatását – az egyházi hierarchia azonban fél attól, hogy bármit is mondjon. Bár nagyon nagy szükség lenne az Egyház erkölcsi véleményére, és a katolikusokban nagy igény van arra, hogy felhangozzon a nyilvánosságban az Egyház hangja, a papok és a püspökök nagy része mintha kényelmesen arra jutott volna, hogy kevesebb kockázattal jár, ha teljesen csendben marad.”

Paolo Pezzi moszkvai székhelyű katolikus érsek a római Servizio Informazione Religiosának nyilatkozott a helyzetről: „Azt hiszem, kissé túlzás, hogy Alekszej Navalnij tényleg az a Robin Hood lenne, akinek Nyugaton tartják – ám az is sürgetően fontos lenne, hogy az állam meggyőző, konkrét válaszokat adjon a tiltakozásokra. Néhány túlzó megnyilvánulástól eltekintve az emberek nagy része békésen és kulturáltan vonult az utcára. Komolyan kellene venni az emberek elégedetlenségét – nem lehet figyelmen kívül hagyni, nem lehet úgy tenni, mintha nem létezne.”

Oroszország több száz városában és kisebb településén vonultak utcára ellenzéki tüntetők, hogy a január 17-i hazatérése után azonnal őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon bocsátását követeljék. A politikus támogatására január 23-án, 31-én és február 2-án Oroszország több városában tüntettek. A megmozdulások részvevői közül több mint 11 ezer embert őrizetbe vettek.

Forrás és fotó: Vigilia Szerkesztőség/Facebook

