2,2 millió korona és 40 mázsa rozs – Időkapszulát rejtett Nyírparasznya megsérült templomtornya

2019 június végén csapott le Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére az a hatalmas erejű vihar széllel és jéggel, amely többek között a helyi védettség alatt álló parasznyai templom tornyában is jelentős károkat okozott. Közvetlen balesetveszély ugyan nem fenyegetett, de arra valós esély volt, hogy egy újabb, hasonló vihar végérvényesen ledönti, ezért a toronysisakot a templomról augusztus 21-én leemelték. Ekkor derült ki, hogy a sisak gömbjében egy időkapszula rejtőzik, benne fontos információkkal a templom építésének körülményeire vonatkozóan.

„Meghatódva olvastuk az 1905-ből és 1923-ból való írásokat, miután augusztus 21-én a tornyot levéve a gömbben megtaláltuk azokat. Ily módon szeretnénk most mi is feljegyezni a munkálatokat a későbbi generációk számára. Teljesen új torony készül, melyet a Nyíregyházi Egyházmegye püspöki hivatala finanszíroz 20,5 millió forint értékben.” Ezek az első mondatai annak a feljegyzésnek, amely újonnan került a nyírparasznyai görögkatolikus templom felújított toronygömbjébe.

A Nyíregyházi Egyházmegyén keresztül a torony teljes újjáépítésére sikerült állami támogatást szerezni – tájékoztatott Beregi István parókus a már javában zajló felújtási munkálatokkal kapcsolatban. – Új a faszerkezet, amelyet színtartó, ötvözött alumíniumlemez borít. Ez nemcsak mutatós, de az előzőnél az időjárás viszontagságait is jobban bírja – mondta el.

A parókus arról is beszámolt, hogy a munkálatok legfőbb érdekessége az volt, amikor a régi gömbben időkapszulát találtak, a településre ugyanis 1929-ben egy olyan pap került, aki folyamatosan feljegyzéseket készített az egyházközség életéről. „A korábbi időkről keveset tudtunk, és a torony oldalán található 1923-as évszám jelentőségét sem ismertük pontosan.

Nagy izgalommal nyitottuk ki a kapszulát. Két dokumentum lapult benne, az egyik eredeti pergament 1905 szeptemberében keltezték, a másikat 1923-ban."

A toronygömb egy mátészalkai bádogosmester, Goldstein Dávid műve és 1905-ben készült, „őszentsége X. Pius pápa, őfelsége, I. Ferenc József apostoli király, önagyméltósága Firczák Gyula püspök, nagytiszteletű Gorzó Sándor görögkatolikus lelkész, Présa János görögkatolikus kántortanító, Szabó György és Nehéz János egyházgondnokok idejében” – derült ki az 1905-ös iratból, azzal együtt, hogy ez először 1923-ban, a tetővel együtt került felújításra. Ez utóbbi, a héjazat átfedéséről tanúskodó levél – a fejléce szerint „Emlékirat” – közel A3-as méretű, rajta a jelmondattal: „Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország.” A jobb felső sarkában, ahogy a szövegen belül is, a magyar Hiszekegy olvasható. A leírás a költségeket ugyancsak említi. A fedezet a „hívek áldozatkészségének” köszönhetően állt elő:

Az összköltség 2,2 millió korona készpénz és 40 mázsa rozs munkadíj. Pénzünk értéke: 100 korona = 9 fillér, békebelileg.”

Ma már nem tudjuk, ez a pénz mekkora értéket képviselt. Mindenesetre a munkát elvégezték „őszentsége XI. Pius pápa, Horthy Miklós kormányzó őméltósága, Miklósi István hajdúdorogi megyéspüspök őméltósága, az egyházmegye főpásztora, és a nyíri kerület esperese, főtisztelendő Tivadar Elek fábiánházai lelkész idejében”. A levél természetesen az egyház akkori vezetőségét is nevesíti, sőt arra is fény derült például, hogy a fedésen Kaszás György görögkatolikus bádogosmester és Fehér Mihály nagydobosi ácsmester dolgozott a segédeivel. A közösség tagjai közül néhányan valamelyik felmenőjükre is ráismertek.

A 2. dokumentum lezáró soroainak üzenete a jövendőnek szól:

Most pedig emelkedj fel tornyunk ormára, a magasságba, ó szent kereszt, és hirdesd az egész világnak az érettünk kereszthalált szenvedett drága Jézus dicsőségét, hogy adja meg nekünk elérnünk ezeréves hazánk mostani romjaiból való dicső feltámadását, és az áldozatkész híveknek egykoron csendes, boldog kimúlást, és sírjaikból való üdvösséges feltámadást. 1923. május 1.”

A papírokról hiteles másolatok készültek. Került belőlük a közösségi ház falára, valamint a november 13-án visszaemelt torony új, modern kapszulájába is, a katolikus családokat is felsoroló – a templomot ugyanis a római katolikusok is használják – legújabb írás, tucatnyi előhívott fotó, és a két pendrive mellé. Az utóbbiak a faluról és a felújításról készült drónfelvételeket, valamint az egyházközség néhány eseményét megörökítő fényképfelvételt tartalmaznak.

Aki netalán 100 év múlva kinyitná az újonnan elhelyezett időkapszulát, az arról is értesül majd, hogy a padlózat cseréjét saját erőből, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelőtől elnyert 14,9 millió forintos támogatásból valósították meg 2021-es esztendőben, a tervek szerint pedig szép sorjában a tető festésére, a nyílászárók cseréjére, vakolatcserére és a templom külső falainak teljes festésére is sor kerül majd „a gondviselő Istenbe vetett hittel és szeretettel”.

Forrás: Matyasovszky József/Kelet-Magyarország/ Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Nyírparsznyai Görögkatolikus Egyházközség



Magyar Kurír