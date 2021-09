20. századi magyar hősöket bemutató kötetet is kapott ajándékba a pápa

A kötethez az államfő írt előszót, amelyben az olvasók figyelmébe ajánlja a 20. századi totális diktatúrák magyar hőseit bemutató életpályákat. A Heroes Among Us. 50 True Stories of Brave Hungarians in the 20th Century (Hősök közöttünk. Ötven 20. századi bátor magyar igaz története) című könyvben olyan egyházi és világi személyek is helyet kaptak, mint Mindszenty József, Regőczi István, Salkaházi Sára, Gulyás Lajos, Mansfeld Péter, Richter Gedeon, Szent-Györgyi Albert.

A könyv a Magyar Hősök. Elfeledett életutak a 20. századból című magyar nyelvű kiadvány alapján készült.

Forrás: Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Fotó: Nemzeti Emlékezet Bizottsága; MTI

