2027 a Hivatás éve – Megtartotta tavaszi ülését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) 2026. március 3–4-én tartotta tavaszi rendes ülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael W. Banach érsek, Magyarország apostoli nunciusa is.

A püspökök testülete imáiba ajánlotta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek urat, és a közösen bemutatott kedd reggeli szentmise keretében kérték a Szűzanya közbenjárását mielőbbi gyógyulása érdekében.

Az MKPK tagjai 2026. november 9–14. között ad limina apostolorum látogatást tesznek, melynek keretében november 13-án XIV. Leó pápa audiencián fogadja őket. A látogatás során a magyar püspökök felkeresik a meghatározott vatikáni hivatalokat, ahol az illetékes tisztségviselőkkel tekintik át a Magyar Katolikus Egyház helyzetét az adott szakterületeken. A hét folyamán mind a négy nagy római bazilikában közösen mutatnak be szentmisét, más-más főcelebráns vezetésével. Ezenfelül Erdő Péter bíboros római címtemplomában, a Szent Franciska-bazilikában is bemutatja a legszentebb áldozatot. Terveik szerint felkeresnek több magyar vonatkozású helyszínt is Rómában.

A Püspöki Konferencia tagjai folytatták az Igazságosabb és testvériesebb világot című, 1996-ban megjelent körlevél 30. évfordulójára tervezett új körlevél előkészítését. Meghívott szakértők vezetésével áttekintették, hogy az elmúlt 30 évben milyen jelentős társadalmi, gazdasági, politikai vagy éppen kulturális változások mentek végbe az országban. Cél, hogy a megszületendő dokumentum egy átfogó helyzetelemzést követően – amely reflektál a 30 évvel ezelőtti körlevél tartalmi elemeire – az evangélium fényében útmutatást adjon a mai magyar társadalom számára.

Veres András püspök atya beszámolt az új ima- és énekeskönyv kiadásának helyzetéről. Az új kötet felöleli az egyházzene valamennyi területét: gregorián ének, népének, többszólamú énekek és könnyű műfaj (gitáros és ifjúsági énekek).

A ferences rend jubileumi évében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány kérésére – támogatja a 20. század vérzivataros időszakában vértanú halált halt hét magyar ferences szerzetes boldoggáavatási eljárásának felgyorsítását.

A püspökök testülete 2027-re meghirdette a Hivatás évét, melynek keretében országos ministránstalálkozóra, illetve országos papi és szerzetesi találkozóra is sor kerül. Az eseménysorozat felelőse Martos Balázs püspök úr lesz. Célja a papi és szerzetesi hivatások értékének felmutatása mellett az, hogy minden keresztény életet Istennek adott válaszként értelmezzen, illetve rámutasson arra, hogy minden ember élete az odaadásban válik teljessé.

A mohácsi csata 500. évfordulóján, 2026. augusztus 29-én, a mohácsi Magyarok Nagyasszonya-templomban (Fogadalmi emléktemplom) közösen mutatnak be szentmisét az MKPK tagjai.

A Katolikus Karitász idén is megszervezi a „Tartós szeretet” nevű nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést, amely már a 15. alkalommal kerül megrendezésre. A hívek március 15–22. között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Adományozni lehet online vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a Karitászon keresztül a rászorulókat. Az adó 1%-os felajánlásokat is örömmel fogadják, melyekkel a szervezet küldetését támogatják: segíteni a nélkülözőket egész évben.

A Magyar Katolikus Egyház idén is igyekszik segíteni az adakozók tájékozódását az 1%-os kampány során. Adója 1+1 százalékáról bárki jogosult rendelkezni, aki személyi jövedelemadó-bevallást ad be. Kérjük, abban az esetben is tegye meg felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak, ha személyi jövedelemadója bizonyos kedvezmények miatt nulla forint (pl. családi adókedvezmény, SZJA-mentesség). Az állam ugyanis a felajánlók számánál ezeket a rendelkezéseket is figyelembe veszi. Az egyházaknak biztosított kiegészítő támogatás feloszlása ugyanis a rendelkezők száma alapján történik, amelybe a nulla forintról szóló felajánlás is beleszámít.

