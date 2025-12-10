22. alkalommal tartottak elsőszombati TÉRdeplő rózsafüzért a Szent István-bazilikában

Ez alkalommal is számos helyen imádkoztak ugyanekkor magyar férfiak térdelve; sőt új helyszíneken is bekapcsolódtak párhuzamosan. Térképen ITT láthatóak azok a helyszínek, ahol elsőszombatonként imádkozzák férfiak a szentolvasót. Az alkalom videója visszanézhető ITT.

Imádkozzunk bátor férfi testvérekért, hogy vállalják ezt a szép küldetést, hogy minél több helyen elinduljon a nyilvánosan mondott férfi szentolvasó ima elsőszombatonként.

A szervezők kérik, hogy a helyi közösségek jelezzék, hol imádkoznak a Mária Fiai, TÉRden álló Férfiak Szentolvasó – Rózsafüzér Ima Szövetsége és Missziója e-mail-címén (szivekszovetsegemisszioja@gmail.com), valamint küldjenek képet, beszámolót, tanúságtételt, valamint imaszándékokat is.

A szervezők buzdítják a férfiakat, hogy a plébániákon, a plébános támogatása mellett tartsanak férfi rózsafüzér imaalkalmakat, lehetőleg – de nem kizárólagosan – minden hónap 3. hetében. Várják a helyi férfi imaközösségekről is a tájékoztatást a megadott e-mail-címre. Emellett kérik, minél többen csatlakozzanak a rózsafüzért naponta imádkozó férfiak táborához, „Mária fiaihoz”! A hírlevél és jelentkezés megküldésével lehet csatlakozni!

Novemberben idén már másodszor tartottak lelkinapot a rózsafüzért imádkozó férfiak számára, melynek beszámolója ITT olvasható.

A TÉRdeplő rózsafüzért imádkozó férfiak következő elsőszombati imaalkalma 2026. január 3-án lesz a Szent István-bazilikánál. Az aktuális imádság hirdetése már elérhető a www.mariafiai.hu oldalon.

A szervezők arra kérik a plébánosokat, hogy az imádság előtti héten, a december 27–28-i hétvégén hirdessék az alkalmat; a plébániai férfi testvérekkel jöjjenek el közösen imádkozni. Így lehet az alkalom akár a férfiak plébániai zarándoklata Mária lábaihoz, az igazi férfiként erre példát adó Szent István királyunk nyomdokain járva.

Forrás: Mária Fiai, Szívek Szövetsége és Missziója, TÉRden Álló Férfiak Rózsafüzér-Szentolvasó Ima Szövetsége és Missziója

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír